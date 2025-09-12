Sobjanin v sérii zpráv na platformě Telegram uvedl, že týmy specialistů nyní zkoumají úlomky dronů v místech jejich dopadu.
Opatření protivzdušné obrany v Leningradské oblasti byla zavedena v okruhu 100 kilometrů kolem petrohradského letiště Pulkovo, napsal Drozdenko na Telegramu s tím, že počet nepřátelských bezpilotních letounů se upřesňuje.
Ukrajinské drony ve čtvrtek večer zaútočily také na školící středisko v Záporožské jaderné elektrárně, oznámila správa této Ruskem ovládané elektrárny na okupovaném ukrajinském území. Útok si nevyžádal oběti a informace o případných škodách se upřesňují, dodala Moskvou dosazená správa elektrárny.
Podobné útoky vytvářejí „přímé riziko narušení jaderné bezpečnosti. Školicí středisko se nachází pouhých 300 metrů od reaktorů a útok na ně by mohl vést k nenapravitelným následkům“, sdělila mluvčí elektrárny Jevgenija Jašina ruské státní tiskové agentuře RIA.
Mohl to být omyl, řekl Trump k průniku ruských dronů na polské území
Podobný incident ohlásila ruská správa elektrárny už v sobotu. Ukrajinské drony tehdy podle ní zasáhly střechu školícího střediska, ale nezpůsobily větší škody ani nezvýšily úroveň radiace.
Ruské ozbrojené síly obsadily Záporožskou jadernou elektrárnu za dramatických okolností v prvních dnech své invaze na Ukrajinu v únoru 2022 a Rusko od té doby zařízení okupuje. Obě strany se pravidelně obviňují z jeho ostřelování nebo jiných akcí, které by mohly způsobit jadernou havárii.