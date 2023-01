Pobíhali jako mravenci, sbalili tisíce obrazů. Rusové plení ukrajinská muzea

Vypleněno nebo zcela zničeno bylo od začátku války 30 ukrajinských muzeí, uvedl list The New York Times. Jen z muzeí v Chersonu na jihu Ukrajiny zmizelo 15 000 artefaktů.

Říjnové vyplenění místního oblastního muzea bylo dopředu plánováno a pečlivě zorganizováno, vyplývá podle listu z výpovědí svědků. Podle jejich popisu tehdy Rusové dorazili s pěti velkými nákladními vozy. Vyprázdnit muzeum jim trvalo čtyři dny.

Pobíhali okolo „jako mravenci“, vojáci narychlo balili tisíce obrazů do prostěradel, zatímco experti na umění pokřikovali příkazy, a všude se povaloval balicí materiál.

„Nakládali mistrovská díla, která už nikde na světě nejsou, jako kdyby to bylo smetí,“ uvedla ředitelka muzea Alina Docenkoová, co ví z doslechu od zaměstnanců a svědků. Sama tehdy byla v exilu.

Rusové odvezli i sochy z chersonských ulic a parků, knihy z vědecké knihovny, neopomněli převézt ani přes 200 let staré kosti Grigorije Potěmkina, milence ruské carevny Kateřiny Veliké, a ukradli dokonce i mývala z místní zoo.

Útok na ukrajinskou hrdost

Z jednoho z muzeí v Melitopolu na jihu Ukrajiny pak zmizela sbírka zlatých předmětů z doby skytské říše, starých asi 2 300 let. Skytové náleželi ke kmenům, které od 7. století před naším letopočtem obývaly dnešní Ukrajinu a jih Ruska.

Současné plenění ukrajinských muzeí podle ukrajinských představitelů i mezinárodních expertů není přitom pácháno několika ziskuchtivými a nedisciplinovanými vojáky, ale je rozsáhlejším útokem na ukrajinskou hrdost, kulturu a identitu.

„Není to tak, že jeden voják si dá do batohu stříbrný kalich. Děje se to v opravdu mnohem větším rozsahu,“ uvedl James Ratcliffe z britské organizace The Art Loss Register, která shromažďuje informace o ukradených uměleckých předmětech.