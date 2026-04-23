„Vika se neprobouzí,“ rozlehlo se ráno 19. září 2024 věznicí v ruském Kizelu. Novinářka, kterou Rusko věznilo od jejího zadržení v srpnu 2023 na okupované Ukrajině, ležela na posteli. Její spoluvězeňkyně upozornily dozorce. Ti odvedli ostatní a nařídili Roščynové, aby vstala – marně. Poté ženu odnesli pryč. Nikdo nedokáže říct, zda v tu chvíli ještě žila.
Rusko o pět měsíců později vrátilo Ukrajině její zohavené tělo, ve kterém chyběl mozek, oči či hrtan. Moskva příčinu její smrti nekomentovala.
Roščynová se v Kizelu nacházela zhruba týden. Převezli ji tam z věznice v jihoruském Taganrogu, která nechvalně proslula brutálním týráním Ukrajinců z řad válečných zajatců i civilistů.
„Cesta byla dlouhá dva tisíce kilometrů a trvala asi čtyři dny. Začala vlakem a pokračovala dodávkami,“ vylíčila svědkyně, kterou převezli spolu s reportérkou. „Viktoria byla velmi oslabená,“ doplnila.
Ti, kteří Roščynovou na cestě viděli, popsali, že byla vyhublá, potácela se a měla nažloutlou pleť připomínající oběti holodomoru – uměle vyvolaného hladomoru, který na začátku 30. let zorganizovaly sovětské úřady pod vedením Josifa Stalina a jenž si vyžádal životy milionů Ukrajinců.
Některé vězeňkyně se s Roščynovou chtěly podělit o své jídlo. „Řekla, že nebude jíst, dokud budou naši chlapci mučeni,“ uvedla jedna z nich.
„Nejsi v pozici, abys o něco žádala“
Když Roščynová dorazila do Kizelu, byla vyčerpaná. Sotva se udržela na nohou a často ztrácela vědomí. Přesto ji bachaři nadále týrali. Podmínky ve vězení byly nelidské – cely byly přeplněné, vlhké a mrazivé. „Třásly jsme se zimou,“ řekla ukrajinská vojačka, která byla později propuštěna.
Den před svou smrtí, 18. září 2024, se novinářka necítila dobře. Podle svědkyň požádala strážného o čaj a nabídla mu, že mu to později zaplatí. Odpovědí byl posměšný výkřik: „Musela jsi přijít na špatné místo. Nejsi v pozici, abys o něco žádala,“ odsekl jí.
Celu Roščynové o něco později navštívil vězeňský lékař a dal jí injekci s neznámou látkou. „Dali jí něco, zřejmě aby ji přivedli ke smyslům. Viktoria zemřela následující den,“ vypověděla další ze svědkyň.
„Roščynová byla vysílená, měla být propuštěna a měla jí být poskytnuta lékařská péče, protože její zdravotní stav byl už mnoho měsíců kritický. Ruské úřady ji držely za mřížemi v nelidských a ponižujících podmínkách a zašly dokonce tak daleko, že ji záměrně převezly tisíce kilometrů daleko. Za její smrt nese odpovědnost ruský vězeňský systém,“ uvedla Pauline Maufraisová, zástupkyně Reportérů bez hranic pro Ukrajinu.
„Ukrajinské úřady se snaží zjistit pravdu, stav těla Roščynové znemožnil určit příčinu její smrti,“ uvedla ukrajinská generální prokuratura. Dodala, že tento případ zdaleka nepředstavuje výjimku. Rusko podle něj opakovaně vrací těla v takovém stavu, který znemožňuje nezávislé ohledání.