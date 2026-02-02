„Situace v Kyjevě zůstává extrémně obtížná, bez vytápění je 500 bytových domů“ řekl v neděli prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož úřady po celé metropoli rozšiřují počet míst, kam se obyvatelé mohou přijít ohřát, nabít si svá zařízení a dát si teplé jídlo a pití.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko o něco později uvedl, že ve městě je nyní bez vytápění zhruba 244 bytovek. „Veřejné služby a energetické společnosti pokračují v práci a obnovují vytápění,“ konstatoval.
Spí v kabátech, v bytech si stavějí stany. Ukrajinci prožívají nejtěžší zimu
Na pondělí je v metropoli hlášených -16 °C a v noci má teplota klesnout až na -22 °C. Podobné mrazivé počasí Kyjev zasáhne také v dalších dvou dnech. Od čtvrtka začnou mrazy v hlavním městě postupně slábnout – přes den bude kolem minus čtyř až minus osmi stupňů.
Podle ukrajinského meteorologa Igora Kybalčyče prudké ochlazení způsobil vpád arktického vzduchu v takzvané „ultrapolární“ trajektorii. Chlad se na východní Evropu valí z oblasti Karského moře a Nové Země.
„Období od 1. do 4. února bude pravděpodobně nejchladnější v naší zemi za posledních dvacet let. Minimální noční teploty se budou pohybovat mezi -26 až -31 °C s výjimkou jižní poloviny země, Azovské oblasti a Zakarpatí,“ popsal Kybalčyč portálu Telegraf.
Podotkl, že mezi pondělím a středou se mrazy v některých níže položených oblastech prohloubí na -26 až -31 °C. Denní teploty se budou pohybovat od -12 do -18 °C a v jižní části od -6 do -11 °C. „Naposledy jsme takové teploty zaznamenali v lednu a únoru 2006,“ doplnil expert.
Tanec. Svařák. A láska. Stručný návod, jak přežít ve zmrzlém a temném Kyjevě
Mrazy podle Ukrajinského hydrometeorologického centra ustoupí o víkendu, po kterém bude následovat tání s teplotami dosahujícími 0 °C , zatímco na jihu a západu země se ustálí teploty nad bodem mrazu.
Humanitární situace na Ukrajině je v důsledku systematických ruských útoků z minulého měsíce kritická. Na pomoc ukrajinským obyvatelům přispívají také Češi, ve sbírce na generátory a záložní baterie, za níž stojí iniciativa Dárek pro Putina, už vybrali přes 172 milionů korun.
Rusové nyní cílí hlavně na železnici
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že se obrátil na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ruská armáda kvůli mrazu na týden přerušila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Zelenskyj v pondělí uvedl, že ruská armáda se v uplynulých dnech zaměřila zejména na ukrajinskou logistickou síť, hlavně železnici.
Češi chtějí zahřát mrznoucí Ukrajince, na generátory za pár hodin poslali miliony
Podle ukrajinského ministerstva pro energetiku ruské útoky na energetickou infrastrukturu nicméně pokračovaly v Charkovské, Sumské, Dněpropetrovské a Čerkaské oblasti a blíže neurčený počet odběratelů je kvůli tomu bez dodávek proudu.
Mnozí jsou tak přesvědčeni, že cílem Ruska je připravit Ukrajince o základní podmínky pro život v takto tvrdých podmínkách a morálně je zlomit. Ukrajina se invazi brání skoro čtyři roky.
„Je to jeden z hlavních cílů – válka proti civilistům, válka proti našemu psychickému stavu. Dělají vše pro to, abychom byli podráždění, unavení, abychom se hádali a obviňovali navzájem. Proto je důležité si neustále připomínat, kdo je skutečný nepřítel a kdo nese odpovědnost za výpadky elektřiny nebo vody,“ uvedla Tetjana Solomadinová, která žije v Charkově.
Ukrajinská energetická společnost DTEK v pondělí oznámila, že Rusko na jeden z jejích uhelných podniků v Dněpropetrovské oblasti zaútočilo podruhé během 24 hodin. Útok poničil administrativní budovy. Už v neděli ruské drony v tomto regionu, kterým prochází frontová linie, zabily 12 horníků pracujících pro DTEK. Dalších 16 jich zranily.
Mráz sevřel také severovýchod Polska
Silný mráz v noci na pondělí sevřel také severovýchod a východ Polska. Teplota v Suwalkách nedaleko hranic s Litvou a ruskou Kaliningradskou oblastí klesla na minus 27,7 stupně Celsia. Při zemi byla teplota dokonce minus 35 stupňů. Šlo o nejchladnější noc letošní zimy.
Nejtepleji bylo v noci v Zakopaném, hlavním polském tatranském středisku, kde naměřili 6,3 stupně pod bodem mrazu.
Pro severovýchod Polska platí druhý ze tří stupňů varování před mrazy, pro velkou část území první stupeň a jen pás podél hranic s Německem a Českem je bez výstrahy. Varování platí do středy, pak se čeká oteplení, po něm však není vyloučený návrat velmi chladného počasí.
Počátek týdne bude nadále mrazivý, postupně se ale oteplí
V regionech, kde jsou mrazy nejsilnější, některé obce zrušily výuku ve školách například kvůli tomu, aby děti ráno nemusely v zimě čekat na školní autobus. Někde tyto spoje zrušili úplně. Zavřené zůstaly v pondělí také některé školy ve Varšavě, kde má být dnes jasno a nejvýše minus 13 stupňů Celsia, v noci na úterý pak minus 20.
Kvůli mrazům zpoždění v řádu desítek minut nabraly některé dálkové vlaky vyjíždějící zejména z velkého nádraží ve východní části Varšavy.
V historickém centru Gdaňsku jsou zamrzlá ramena řeky Motlawy, na kterých o víkendu bruslilo nebo se procházelo mnoho lidí. Policie se je od toho kvůli bezpečnosti snažila odradit a posílala je na oficiální kluziště, podle svědků ale se jejími výzvami neřídili. Video z nedělní procházky s vnučkou se starým přístavním jeřábem v pozadí zveřejnil na X polský premiér Donald Tusk, který o Gdaňsku mluví jako o „nejlepším městě na Zemi“.