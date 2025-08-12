Zelenskyj podle britského webu řekl evropským lídrům, že musí odmítnout jakékoli urovnání navržené Trumpem, v němž by se Ukrajina vzdala dalšího území – ale Rusku by mohlo být umožněno ponechat si část území, které zabralo.
To by znamenalo zmrazit frontovou linii tam, kde je, a předat Rusku faktickou kontrolu nad územím, které okupuje v Luhanské, Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti, a Krymem.
Údajné mírnění vyjednávací pozice přichází před pátečními rozhovory mezi Trumpem a Putinem na Aljašce. Ukrajina ale bude souhlasit pouze s mírovým ujednáním, které nabídne solidní bezpečnostní záruky v podobě dodávek zbraní a cesty ke členství v NATO, píše The Telegraph.
Zelenskyj by ale musel pro odstoupení území buď uspořádat referendum nebo změnit ústavu. Své si k tomu řekl i Trump. „Má souhlas k tomu, aby šel do války a všechny zabil, ale potřebuje souhlas k výměně území. K nějaké výměně území dojde,“ řekl americký prezident na účet Zelenského.
S podstoupením území nesouhlasí ani lídři Evropské unie. V úterý se téměř jednomyslně, až na Maďarsko, shodli na tom, že Ukrajina musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti.
„V těchto důležitých dnech stojíme na straně Ukrajiny, v úzké koordinaci s EU a transatlantickými partnery,“ uvedl německý ministr zahraničí Johann Wadephul. Výsledkem snah o zastavení války na Ukrajině, která se už více než tři roky brání rozsáhlé ruské invazi, musí podle něj být „spravedlivý a trvalý mír“.
Očekává se, že Trump bude jednat s lídry EU ve středu, aby je přes setkáním s Putinem obeznámil s americkými stanovisky.
Ukrajina chce spravedlivý a stabilní mír založený na Chartě OSN a mezinárodních pravidlech, politika ústupků, takzvaného appeasementu, je nepřípustná, řekl na tiskové konferenci po jednání se svým českým protějškem Janem Lipavským v Kyjevě ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
„Potřebujeme slyšet od ruské strany souhlas s příměřím na zemi, ve vzduchu i na moři. To otevře cestu k budoucím vyjednáváním o míru na Ukrajině. K ukončení války musí ruská strana pochopit, že nedosáhne svých strategických cílů na území Ukrajiny,“ Sybiha.
Zelenskyj v úterý upozornil, že Rusko se k míru spíše nechystá. „Vidíme, že ruská armáda se nepřipravuje na ukončení války. Naopak, podniká kroky, které naznačují přípravy na nové útočné operace,“ uvedl. Znovu vyzval ke zvýšení tlaku na Rusko, dokud bude pokračovat ve válce a okupaci ukrajinských území. Současně poděkoval evropským představitelům za jasnou podporu nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny.
Ukrajina popírá zhroucení obrany u Pokrovsku
Mezitím přicházejí informace o náhlém výpadu ruských sil do ukrajinských pozic východně od města Dobropillja v Doněcké oblasti, kde ruské síly podle mapy bojiště ukrajinského projektu DeepState rychle postoupily na sever ve dvou směrech až do hloubky deseti kilometrů.
DeepState uvedl, že ruské síly postoupily u tří vesnic na úseku frontové linie u Pokrovsku a Kosťantynivky. Podle ukrajinských a ruských blogerů by tento vývoj mohl vést k vážným problémům pro Kyjev, pokud by se ruský postup nepodařilo zastavit.
„Současná situace je vážná, ale zdaleka nejde o zhroucení fronty, jak někteří tvrdí,“ uvedl na sociální síti bývalý důstojník ukrajinských sil, jehož vyjádření citoval také Reuters. Situace mu připomíná roky 2014 a 2015, kdy Rusko na východě Ukrajiny také spustilo velké ofenzivy před mírovými rozhovory, aby získalo páky při vyjednávání.