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Dělejte něco! Části Mariupolu jsou deset dní bez proudu, okupanti chtějí lidi umlčet

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  10:40
Některé části okupovaného Mariupolu na jižní Ukrajině zůstávají už deset dní bez proudu. Rostoucí nespokojenost místních naráží na mlčení okupačních úřadů, které se snaží potlačit informace o rozsahu problému. Lidé si stěžují, že kvůli výpadkům nemohou vařit ani zajistit běžný chod domácností. Město čelí také nedostatku pohonných hmot.
Lidé stojí na pobřežní promenádě v Mariupolu u Azovského moře. (5. března 2026)

Lidé stojí na pobřežní promenádě v Mariupolu u Azovského moře. (5. března 2026) | foto: Dmitry Yagodkin / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Čerpací stanice Tatneft v Moskvě (16. června 2026)
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Čerpací stanice Tatneft v Moskvě (16. června 2026)
Čerpací stanice Tatneft v Moskvě (16. června 2026)
55 fotografií

Masivní výpadky proudu zasáhly Mariupol po ukrajinském úderu z 6. června, který mířil na přístav a související energetickou infrastrukturu. Obyvatelé tehdy uváděli, že bez elektřiny zůstalo prakticky celé město.

Dodávky se později podařilo v řadě oblastí obnovit, problémy ale přetrvávají v Přímořském okrese v jihozápadní části města, kde leží přístav. Bez proudu zůstaly například obyvatelé sídlišť Kirovka a Morjakov.

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Místní podle portálu Novaja Gazeta tvrdí, že některé domácnosti nemají elektřinu už deset dní v kuse, případně ji dostávají jen na pár hodin denně.

„Lidé chtějí vědět alespoň přibližný čas, kdy proud půjde, protože mnoho domácností má elektrické vařiče a trouby. Nemohou si uvařit ani základní jídlo,“ postěžoval si jeden z odběratelů telegramového kanálu Mariupol Naš.

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Nespokojení obyvatelé kritizují okupační správu za nedostatečnou reakci. Ruskem dosazený starosta Mariupolu Anton Kolcov už několik dní mlčí.

„Otázkou je, jak chce administrativa tento problém vyřešit? Možná instalovat generátory? Nebo nosit lidem jídlo z polní kuchyně? Lidé potřebují rozvrh dodávek proudu, protože se zapíná jen na krátkou dobu, ale opět, kdy a na jak dlouho? Kde je rozvrh?“ stěžuje si další diskutér.

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Kolik lidí se s nedostatkem elektřiny potýká, není jasné. Správci některých městských chatů a telegramových kanálů informace o situaci nezveřejňují a příspěvky nespokojených obyvatel mažou.

Tvrdí přitom, že údaje o tom, kde elektřina funguje a kde ne, by mohly pomoci ukrajinské armádě při plánování dalších útoků.

Zkáza Mariupolu

Většina budov v Rusy okupovaném Mariupolu je silně poničená. (3. dubna 2023)
Poškozené výškové obytné domy ve čtvrti Livoberežnyj ve východním Mariupolu (30. listopadu 2022)
Ruský prezident Vladimir Putin na návštěvě Mariupolu (19. března 2023)
Obyvatelka Mariupolu jde po ulici s košíkem naplněným kanystry s vodou. (6. června 2022)
352 fotografií

Toto vysvětlení ale část diskutujících odmítá. Podle nich se ukrajinská armáda zaměřuje na energetickou infrastrukturu, nikoliv na jednotlivé domy. Polohu rozvoden navíc dobře zná.

Na výpadky proudu si stěžují také obyvatelé dalších okupovaných měst. V minulém týdnu přišlo po útocích na energetickou infrastrukturu o dodávky elektřiny zhruba šest tisíc obyvatel Doněcku.

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Problémy doprovází také palivová krize. V Mariupolu i na anektovaném poloostrově Krym hlásí čerpací stanice nedostatek benzinu. Cena paliva se vyšplhala na 100 až 130 rublů za litr. (37 korun), přičemž normální cena benzinu se pohybuje kolem 70 rublů (20 korun). U pump se tvoří dlouhé fronty. V okupované části Doněcké oblasti už kvůli nedostatku pohonných hmot ukončila činnost téměř třetina taxikářů, uvádí kanál Astra.

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