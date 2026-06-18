Dělejte něco! Části Mariupolu jsou deset dní bez proudu, okupanti chtějí lidi umlčet

Masivní výpadky proudu zasáhly Mariupol po ukrajinském úderu z 6. června, který mířil na přístav a související energetickou infrastrukturu. Obyvatelé tehdy uváděli, že bez elektřiny zůstalo prakticky celé město.
Dodávky se později podařilo v řadě oblastí obnovit, problémy ale přetrvávají v Přímořském okrese v jihozápadní části města, kde leží přístav. Bez proudu zůstaly například obyvatelé sídlišť Kirovka a Morjakov.
|
Ukrajinci zničili továrnu, přístav i krymské muzeum. Svatokrádež, zuří Rusové
Místní podle portálu Novaja Gazeta tvrdí, že některé domácnosti nemají elektřinu už deset dní v kuse, případně ji dostávají jen na pár hodin denně.
„Lidé chtějí vědět alespoň přibližný čas, kdy proud půjde, protože mnoho domácností má elektrické vařiče a trouby. Nemohou si uvařit ani základní jídlo,“ postěžoval si jeden z odběratelů telegramového kanálu Mariupol Naš.
|
Rusko má „obnovu“ Mariupolu za hotovou. Nejdřív za 18 let, míní investigativci
Nespokojení obyvatelé kritizují okupační správu za nedostatečnou reakci. Ruskem dosazený starosta Mariupolu Anton Kolcov už několik dní mlčí.
„Otázkou je, jak chce administrativa tento problém vyřešit? Možná instalovat generátory? Nebo nosit lidem jídlo z polní kuchyně? Lidé potřebují rozvrh dodávek proudu, protože se zapíná jen na krátkou dobu, ale opět, kdy a na jak dlouho? Kde je rozvrh?“ stěžuje si další diskutér.
|
Ruská krize nabývá obřích rozměrů. I u Moskvy už čekají na benzin tři hodiny
Kolik lidí se s nedostatkem elektřiny potýká, není jasné. Správci některých městských chatů a telegramových kanálů informace o situaci nezveřejňují a příspěvky nespokojených obyvatel mažou.
Tvrdí přitom, že údaje o tom, kde elektřina funguje a kde ne, by mohly pomoci ukrajinské armádě při plánování dalších útoků.
Zkáza Mariupolu
Toto vysvětlení ale část diskutujících odmítá. Podle nich se ukrajinská armáda zaměřuje na energetickou infrastrukturu, nikoliv na jednotlivé domy. Polohu rozvoden navíc dobře zná.
Na výpadky proudu si stěžují také obyvatelé dalších okupovaných měst. V minulém týdnu přišlo po útocích na energetickou infrastrukturu o dodávky elektřiny zhruba šest tisíc obyvatel Doněcku.
|
Noční můra. Ukrajinci uvěznili ruské turisty na Krymu, ochromili i železnici
Problémy doprovází také palivová krize. V Mariupolu i na anektovaném poloostrově Krym hlásí čerpací stanice nedostatek benzinu. Cena paliva se vyšplhala na 100 až 130 rublů za litr. (37 korun), přičemž normální cena benzinu se pohybuje kolem 70 rublů (20 korun). U pump se tvoří dlouhé fronty. V okupované části Doněcké oblasti už kvůli nedostatku pohonných hmot ukončila činnost téměř třetina taxikářů, uvádí kanál Astra.