Vypadá to, že ruské armádě se konečně povedlo to, o co usilovala bezmála deset let. Ve středu definitivně obsadila celé město Marjinka ležící asi pětadvacet kilometrů jihozápadně od centra Doněcku. Tedy aspoň to, co z něj zbylo. Kdysi devítitisícová obec je dnes jen rozstřílenou hromadou trosek připomínajících záběry z postapokalyptických filmů.

Udržení předmostí na levém břehu Dněpru je stojí čím dál víc sil a daří se jen díky vytrvalému kladení minových polí.