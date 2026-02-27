Přijeďte a probereme všechny otázky, pozval Zelenskyj Fica na Ukrajinu

Autor: ,
  14:50aktualizováno  15:21
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval slovenského premiéra Roberta Fica na Ukrajinu k projednání všech existujících otázek mezi oběma zeměmi. Oznámila to ukrajinská prezidentská kancelář po telefonátu mezi oběma představiteli. Pozvání následovalo po sporu mezi Bratislavou a Kyjevem o dodávky ruské ropy ropovodem Družba.
Slovenský premiér Robert Fico se v Užhorodu setkal s ukrajinským prezidentem...

Slovenský premiér Robert Fico se v Užhorodu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (5. září 2025) | foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERReuters

Slovenský premiér Robert Fico se v Užhorodu setkal s ukrajinským prezidentem...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve Vilniusu v Litvě (25. ledna 2026)
Robert Fico (27. ledna 2026)
Slovenský premiér Robert Fico se v Užhorodu setkal s ukrajinským prezidentem...
11 fotografií

V tuto chvíli není zřejmé, zda šéf slovenské vlády pozvání přijal.

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek řekl, že se se svým slovenským protějškem Ficem dohodl na vytvoření společné maďarsko-slovenské komise pro vyhodnocení stavu ropovodu Družba.

Fico novinářům sdělil, že v inspekční skupině by měli být zástupci Slovenska, Maďarska a Evropské komise. Orbán také vyzval ukrajinského prezidenta Zelenského, aby zajistil maďarským a slovenským inspektorům přístup k Družbě a obnovil provoz ropovodu.

Energetiku ochrání armáda, nařídil Orbán. Odpůrci tuší útoky pod falešnou vlajkou

Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba jsou přerušeny od 27. ledna. Kyjev tvrdí, že ruský dron tehdy zasáhl část ropovodu na západní Ukrajině a Ukrajinci se vše snaží opravit. Slovensko a Maďarsko naproti tomu uvádí, že za dlouhodobý výpadek je zodpovědná Ukrajina a neexistují žádné technické překážky, které by tranzitu ropy mohly zabránit.

Orbán označil zastavení tranzitu ruské ropy přes zemi bránící se ruské agresi za nevyprovokovaný akt nepřátelství, který ohrožuje energetickou bezpečnost Maďarska.

„Ropovod zničilo Rusko, my za jeho zničením nestojíme,“ prohlásil tento týden v úterý ukrajinský prezident Zelenskyj na společné tiskové konferenci s unijními představiteli, kteří navštívili Kyjev u příležitosti čtvrtého výročí zahájení ruské invaze. Jak dodal, není to první ani poslední podobný útok a existuje množství důkazů i satelitních snímků.

Vystrčil v Budapešti rozporoval projev Orbána. Rusko na míru nesmí vydělat, řekl

Fico v pondělí tento týden prohlásil, že slovenský provozovatel energetické sítě odmítne ukrajinské žádosti o nouzové dodávky elektřiny, dokud opět nebude proudit ropa ropovodem Družba, který vede z Ruska přes Ukrajinu do střední Evropy.

Ve středu opět kritizoval Zelenského, který podle Fica přepravu ropy vůbec nehodlá umožnit, a prohlásil, že ukončení slovenských nouzových dodávek elektřiny Ukrajina „sakra pocítí,“ pokud bude potřebovat proud ke stabilizaci své sítě.

Slovenský premiér také řekl, že cílem Ukrajiny je poškodit maďarského premiéra Orbána před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku.

Nepřátelský akt, zuří Orbán po zastavení ruské ropy. Kyjevu zablokoval peníze

Slovensko a Maďarsko dlouhodobě dovážejí ropu z Ruska. Česko už na surovině z Ruska závislé není. Slovenský premiér v minulosti opakovaně kritizoval Ukrajinu, že neprodloužila tranzit ruského plynu přes své území na Slovensko a do dalších zemí. Ficova vláda po svém vzniku zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob a kritizovala přístup EU k válce na Ukrajině.

Slovenští opoziční politici Ficův postoj v této věci kritizovali. Podle předsedy hnutí Progresivní Slovensko Michala Šimečky premiér odmítá financovat obranu Ukrajiny, ale dělá všechno proto, aby Slovensko dál platilo Rusku za energie, jejichž prodejem Moskva financuje válku.

24. února 2026

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil

Jana a Petr Nečasovi před jednáním Vrchního soudu v Praze (14. září 2017)

Soud v úterý rozvedl manželství bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a Jany Nečasové, dříve Nagyové, někdejší ředitelky jeho sekretariátu na úřadu vlády. Na ukončení manželství se dohodli. Kvůli...

Ruská Achillova pata? Zničte most a ruská mašinerie se rozpadne, radí experti

Transsibiřská magistrála s klíčovým Krasnojarskem.

Zneškodnění jediného mostu by mohlo vést až k rozpadu ruské válečné mašinérie, předpokládají američtí bezpečnostní analytici. Kde se nachází pomyslná Achillova pata Ruska? Tolik skloňovaný Kerčský...

Brno odbylo námitku. Soud proto zrušil část územního plánu týkající se Lužánek

Existenci garáží na povrchu připomínají mimo jiné tyto dvě rampy s půlkulatou...

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část brněnského územního plánu, která upravovala využití území za Lužánkami. Město se při pořizování nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní...

27. února 2026,  aktualizováno  15:43

Soud rozhodl o ukončení léčby prvního českého teroristy Baldy. Recidiva nehrozí

Krajský soud v Praze řeší kauzu penzisty Jaromíra Baldy, který zavinil nehodu...

Okresní soud v Mladé Boleslavi v pátek vyhověl návrhu na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy, který byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky vězení za teroristický útok na železnici a...

27. února 2026  8:21,  aktualizováno  15:34

Poláci po válce vraždili přeživší Židy, připomněl dokument. Nacionalisté zuří

Šest Židů, zraněných během pogromu v Kielcích, se účastní hromadného pohřbu...

Dokument o vraždách Židů v poválečném Polsku vyvolal bouřlivou odezvu poté, co jej odvysílala polská veřejnoprávní televize. Pravicoví politici film ostře odsoudili, prezidentská kancelář zaútočila...

27. února 2026  15:32

Policie obvinila vojáka, který pořezal generála Hyťhu. Hrozí mu až deset let

Prezident Petr Pavel při příležitosti Dne vítězství jmenoval nové generály, 8....

Policie obvinila vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťhu. Čelí obvinění mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví, uvedl dozorující státní...

27. února 2026  13:37,  aktualizováno  15:23

Přijeďte a probereme všechny otázky, pozval Zelenskyj Fica na Ukrajinu

Slovenský premiér Robert Fico se v Užhorodu setkal s ukrajinským prezidentem...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval slovenského premiéra Roberta Fica na Ukrajinu k projednání všech existujících otázek mezi oběma zeměmi. Oznámila to ukrajinská prezidentská kancelář po...

27. února 2026  14:50,  aktualizováno  15:21

Téměř vymýcená nemoc je zpět. Kojenec dostal dvě dávky séra proti záškrtu

„Ve své sedmatřicetileté praxi jsem se nikdy nesetkal s krční formou záškrtu....

Kvůli vleklé rýmě ji vyšetřil odborník. Lékaře překvapilo, že laboratoř objevila ve vzorku z nosohltanu bakterii způsobující záškrt. Žena středního věku teď čeká v povinné izolaci na opavském...

27. února 2026  15:12

Na pražském letišti havaroval paraglidista. Spadl z deseti metrů

Na letišti Točná v Praze došlo dnes k pádu paraglidisty. Utrpěl těžká zranění.

Na letišti Točná v Praze havaroval pilot motorového paraglidu. Spadl z výšky přibližně 10 metrů, utrpěl vícečetná poranění. Letecky byl přepraven do nemocnice. Nehodu vyšetřuje policie.

27. února 2026  14:56

V lodním kontejneru na jihu Čech našli dva mrtvé, patrně nešlo o násilnou smrt

V kontejnerech, které slouží jako sklady, našli dvě mrtvoly.

Kriminalisté v Písku aktuálně vyšetřují úmrtí dvou lidí v lodním kontejneru. Ty se ve městě využívají jako sklady. Vyšetřovatel nařídil u obou zemřelých soudní pitvu. Podle dostupných informací...

27. února 2026  14:31,  aktualizováno  14:55

Řidič za jízdy vyskočil z ukradeného obytňáku, nezastavil ho ani policejní pás

Řidič za jízdy vyskočil z obytňáku a prchal

Policie na Trutnovsku minulý týden pronásledovala auto odcizené v Německu. Bílý obytňák ujížděl k polským hranicím. Řidič nedbal výzev k zastavení, proto policie použila zastavovací pás. Řidič přesto...

27. února 2026  14:47

Okamura přijde do Moravcova pořadu, ČT ho pozvala i kvůli hlasování o vydání

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání šéfů parlamentů zemí...

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura obdržel pozvání do pořadu Otázky Václava Moravce (OVM). Mluvčí hnutí SPD Lenka Čejková v pátek ráno redakci iDNES.cz potvrdila, že Okamura pozvání přijal a...

27. února 2026  9:08,  aktualizováno  14:46

Výživné po rozvodu pro exmanžela či exmanželku. Kdo, kolik a jak dlouho platí

Ilustrační snímek

Pojem vyživovací povinnost zná většina z nás hlavně v souvislosti s alimenty na děti. Soud však může v některých případech stanovit výživné i pro exmanžela. Kromě délky manželství a dalších okolností...

27. února 2026  14:42

Jestli chcete odjet, odjeďte dnes, vyzvala ambasáda USA v Izraeli zaměstnance

Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee v Jeruzalémě (20. srpna 2025)

Americké velvyslanectví v Izraeli v pátek oznámilo, že část jeho personálu dostalo povolení od amerického ministerstva zahraničí opustit zemi kvůli obavám o bezpečnost. Žádné konkrétní hrozby...

27. února 2026  14:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.