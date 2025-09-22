VIDEO: První zásah v historii. Ukrajinci na Krymu zničili Rusům obojživelné letouny

  11:04
Speciální jednotka ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) v pondělí oznámila, že na Krymu zlikvidovala dva ruské letouny Be-12 Čajka. Rusko jich má ve službě jen několik. Jde tak o ránu pro jeho vojenskou přítomnost v oblasti Černého moře. Ukrajinci při útoku cílili také na vrtulník Mi-8.

„Je to poprvé v historii, co byl Be-12 zasažen. Obojživelné letouny Be-12 Čajka jsou vybaveny drahými systémy pro detekci a boj proti ponorkám,“ uvedla HUR na Telegramu. Na okupovaném Krymu při operaci proti ruské letecké technice zničila dvě tato obojživelná letadla. Také zaútočila na vrtulník Mi-8.

Ruský letoun Berijev Be-12 letí na přehlídce ke Dni námořnictva v Sevastopolu na okupovaném Krymu. (28. července 2019)
Obojživelné letouny Berijev Be-12 se účastní vojenské přehlídky u příležitosti Dne ruského námořnictva v Petrohradě. (26. července 2020)
Obojživelný letoun Berijev Be-12 ukrajinského námořnictva během cvičení v Černém moři. (9. září 2014)
Ruské obojživelné letadlo Berijev Be-12 Čajka. (15. srpna 2020)
7 fotografií

Be-12 jsou extrémně vzácná a drahá letadla určená pro protiponorkový boj a námořní hlídkování. Po desetiletí byla považována za chloubu sovětského a ruského letectví.

Rusko obojživelné létající čluny aktivně používá od roku 1965. Kromě detekování ponorek slouží i v civilní sféře při pátracích nebo zachraňovacích akcích. Jde o první případ v historii, kdy byla tato letadla zničena v boji, což představuje významnou ránu pro přítomnost ruského námořního letectva v Černém moři.

VIDEO: Ukrajinští piloti ukázali, jak s F-16 sestřelují ruské rakety

V neděli bylo oznámeno, že speciální jednotka HUR zničila na Krymu tři vrtulníky Mi-8 a ruský radarový systém. Předtím speciální jednotky ukrajinské zpravodajské služby zničily ruský protiletadlový raketový systém 9K317M Buk-M3 na okupovaném území Záporožské oblasti. Jeho hodnota se pohybuje od 40 do 50 milionů amerických dolarů (825 milionů až 1 miliardu korun).

22. září 2025  11:04

Knobloch se v kauze Autostráda dohodl na podmínce, navíc zaplatí 16 milionů

Jednomu z hlavních aktérů kauzy Autostráda a bývalému politikovi ODS Robertu Knoblochovi uložil dnes Okresní soud v Olomouci podmínku sjednanou se státním zástupcem v podobě dohody o vině a trestu....

22. září 2025  9:32,  aktualizováno  10:37

Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle...

22. září 2025  9:52,  aktualizováno  10:33

