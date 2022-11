Náhrada za stroj zničený Rusy. Ukrajinci staví nové největší letadlo Mriju

„Práce na novém letadlu pokračují v utajeném objektu. Díly z rozstříleného letadla a nové součástky budou přidány k druhému exempláři An-225, který nikdy nebyl dokončen,“ uvedl šéf firmy při otevírání výstavy na lipském letišti, kde původní Mrija (ukrajinsky Sen) bývala pravidelným hostem.

Společnost Antonov nicméně údaje z interview opravila a upřesnila, uvedl server RBK-Ukrajina.

„V současnosti začaly konstruktérské práce. Podle názoru expertů je nyní k dispozici přibližně 30 procent dílů, které lze použít pro stavbu druhého stroje,“ uvedla firma. A pokud jde o odhad nákladů na stavbu druhé Mriji, 500 milionů je minimální částka, ale spíše je předčasné hovořit o konkrétní sumě. Další podrobnosti o stavbě mají podle firmy následovat „hned po vítězství Ukrajiny ve válce proti Rusku“.

Deník Ukrajinska pravda poznamenal, že Rusy zničené letadlo se nedá opravit, ale stroj měl dvojče, které bylo postavené z 60 procent, než byla jeho výroba po rozpadu Sovětského svazu přerušena. Dokončit tento letoun ale není vůbec jednoduché, protože řada součástek je unikátních. Naštěstí část dílů lze vzít z poničeného letadla, kupříkladu tři motory či podvozek.

Ukrajinští představitelé hned po zprávě, že největší provozovaný nákladní letoun světa shořel v hangáru při ruském bombardování letiště, slibovali, že An-225 postaví znovu.

„Rusko možná zničilo naši Mriju. Ale nikdy nedokáže zničit náš sen o silném, svobodném a demokratickém evropském státu. Zvítězíme!“ vyjádřil se například ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Státní zbrojní společnost Ukroboronprom v reakci na uvedenou zprávu na Facebooku napsala, že An-225 bude obnoven. Podle odhadů by to mělo trvat pět let a stát až tři miliardy dolarů (téměř 66 miliard korun).

Mriju vyvinuli konstruktéři v bývalém Sovětském svazu pro přepravu raketoplánu Buran a stroj poprvé vzlétl v roce 1988. Obří letoun se vzletovou hmotností 640 tun, délkou 84 metrů a rozpětím křídel 88,4 metru byl jediným exemplářem.

Letadlo bylo stále v provozu, přičemž naložené uletělo přibližně 4 000 kilometrů. Ukrajinská společnost ho pronajímala k přepravě nadměrných nákladů. Několikrát Mrija přiletěla i do Česka, pomáhala například s přepravou techniky české armády do zahraničních misí.