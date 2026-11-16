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Dron vychýlil oblouk Krymského mostu. Silniční doprava stojí už hodiny

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  17:57
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Pohled na Krymský most přes Kerčský průliv spojující Krym s pevninským Ruskem...

Pohled na Krymský most přes Kerčský průliv spojující Krym s pevninským Ruskem (4. června 2025) | foto: Sergei Malgavko / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Hašení požáru na Krymském resp. Kerčském mostě (8. října 2022)
Satelitní obrázky společnosti Maxar Technologies ukazují vodními drony...
Satelitní obrázky společnosti Maxar Technologies ukazují vodními drony...
Satelitní obrázky společnosti Maxar Technologies ukazují vodními drony...
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Ukrajinský dronový útok v pondělí poškodil oblouk Krymského mostu, který spojuje okupovaný poloostrov s ruskou pevninou. Silniční doprava přes něj stojí už dvanáct hodin a na obou stranách se podle ruských médií nahromadily tisíce aut. Moskva tvrdí, že škody jsou nepatrné. Přesný rozsah nezveřejnila.

Podle kanálu Krymskij veter útok zasáhl jeden z oblouků mostu. Později kanál zveřejnil také satelitní snímky, na nichž je vidět poškození vozovky na dvou místech a deformace jednoho z nosných oblouků.

Ruský telegramový kanál Mash uvedl, že hlavice jednoho z dronů zasáhla pravý oblouk na krymské straně. „Náraz oblouk viditelně vychýlil přibližně o 15 stupňů,“ napsal. Další snímek poškozeného mostu zveřejnil kanál OSINT Technical. Podle něj dostala přímý zásah také nosná konstrukce silniční části na kerčské straně, na níž jsou patrné deformace.

Ruské úřady podrobnosti o poškození nezveřejnily. Místopředseda ruské vlády Marat Čusnulin uvedl, že odborníci rozsah škod vyhodnocují. „Brzy budeme znát harmonogram kompletní opravy. Máme zkušenosti i veškeré potřebné prostředky, abychom situaci zvládli,“ konstatoval.

Portál Meduza v pondělí ve čtyři hodiny odpoledne napsal, že automobilová doprava je přerušená už dvanáct hodin. Podle Mash čekalo na obou stranách mostu asi dva tisíce vozidel. Úřady v Krasnodarském kraji proto zřídily pro řidiče čekající na průjezd vytápěná stanoviště.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dopoledne označil poškození za menší. „Vyhodnocujeme drobné škody,“ řekl.

Ukrajina zasáhla Moskvu i Krymský most. Rusko hlásí rekord sestřelených dronů

Ruské ministerstvo dopravy potvrdilo uzavření silniční části mostu a oznámilo, že zvažuje zavedení kyvadlového provozu. Železniční spojení zůstalo v chodu. Ranní útok sice zpozdil čtyři osobní vlaky směřující na Krym, všechny ale nakonec dorazily do cíle.

Ruské ministerstvo obrany v pondělí ráno uvedlo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulých 24 hodin sestřelila 2049 ukrajinských dronů a čtyři střely Flamingo. Podle propočtů ruské státní agentury RIA Novosti šlo o největší ukrajinský dronový útok od začátku rozsáhlé invaze.

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