Dron vychýlil oblouk Krymského mostu. Silniční doprava stojí už hodiny

Podle kanálu Krymskij veter útok zasáhl jeden z oblouků mostu. Později kanál zveřejnil také satelitní snímky, na nichž je vidět poškození vozovky na dvou místech a deformace jednoho z nosných oblouků.
Ruský telegramový kanál Mash uvedl, že hlavice jednoho z dronů zasáhla pravý oblouk na krymské straně. „Náraz oblouk viditelně vychýlil přibližně o 15 stupňů,“ napsal. Další snímek poškozeného mostu zveřejnil kanál OSINT Technical. Podle něj dostala přímý zásah také nosná konstrukce silniční části na kerčské straně, na níž jsou patrné deformace.
Ruské úřady podrobnosti o poškození nezveřejnily. Místopředseda ruské vlády Marat Čusnulin uvedl, že odborníci rozsah škod vyhodnocují. „Brzy budeme znát harmonogram kompletní opravy. Máme zkušenosti i veškeré potřebné prostředky, abychom situaci zvládli,“ konstatoval.
Portál Meduza v pondělí ve čtyři hodiny odpoledne napsal, že automobilová doprava je přerušená už dvanáct hodin. Podle Mash čekalo na obou stranách mostu asi dva tisíce vozidel. Úřady v Krasnodarském kraji proto zřídily pro řidiče čekající na průjezd vytápěná stanoviště.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dopoledne označil poškození za menší. „Vyhodnocujeme drobné škody,“ řekl.
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Ukrajina zasáhla Moskvu i Krymský most. Rusko hlásí rekord sestřelených dronů
Ruské ministerstvo dopravy potvrdilo uzavření silniční části mostu a oznámilo, že zvažuje zavedení kyvadlového provozu. Železniční spojení zůstalo v chodu. Ranní útok sice zpozdil čtyři osobní vlaky směřující na Krym, všechny ale nakonec dorazily do cíle.
Ruské ministerstvo obrany v pondělí ráno uvedlo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulých 24 hodin sestřelila 2049 ukrajinských dronů a čtyři střely Flamingo. Podle propočtů ruské státní agentury RIA Novosti šlo o největší ukrajinský dronový útok od začátku rozsáhlé invaze.