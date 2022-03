Ukrajina potřebuje jiné zbraně než stíhačky, ty jsou riziko, tvrdí Pentagon

Ukrajina by měla na svou obranu dostat jiné zbraně, než jsou stíhačky, prohlásilo americké ministerstvo obrany. Podle Pentagonu má Kyjev vojenských letadel dostatek, dovoz by byl riskantní a mohl by vést k eskalaci konfliktu. Washington v rámci NATO ještě nedávno mluvil s Varšavou o předání polských stíhaček Mig-29, ale změnil postoj. Dobré vztahy mezi zeměmi podle USA nadále trvají.