Rusko plánuje útok na prezidentskou kancelář a bunkry v Kyjevě, tvrdí Zelenskyj
Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla
Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...
Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář
Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...
Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu
Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...
S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel
Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....
Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby
Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.
VIDEO: Zloděj sebral boty za pět tisíc, na rohožce nechal svoje. Pak se sám prozradil
Kuriózní případ řešili před několika dny brněnští strážníci v Bystrci, když pátrali po drahých teniskách. Muž podezřelý z jejich krádeže se sám usvědčil tím, že se s odcizenou obuví neskrýval a měl...
Prodával stejné jachty dokola. Soud poslal podnikatele na 7,5 roku za mříže
Některé jachty prodával opakovaně různým lidem, jiné zatěžoval zástavami a kupujícím to zatajoval. Dokumenty k lodím padělal. Krajský soud v Brně poslal slovenského podnikatele Igora Krajčoviče za...
Rusko plánuje útok na prezidentskou kancelář, rezidenci hlavy státu a na podzemní bunkry v Kyjevě coby centra rozhodování, tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Vratká chůze, v kočárku tříleté dítě. Matka nadýchala téměř čtyři promile
Více než 3,7 promile alkoholu nadýchala v pozdním květnovém dopoledni ve Zlíně žena tlačící kočárek s dítětem. Stejnou výtečnici přitom nachytala hlídka Městské policie z totožného důvodu už v...
Zahrádkáře terorizuje sele. Už týdny jim ničí záhony a požírá úrodu
Malé vietnamské prase už měsíc terorizuje zahrádkáře v litovelské části Komárov na Olomoucku nedaleko tamního autobusového a vlakového nádraží. Přes díry v plotech prochází zahrádkářskou kolonií a...
Lebku Zdislavy ochrání neprůstřelné sklo, chce arcibiskup. Pachatel ji zalil do betonu
Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou z baziliky v Jablonném v Podještědí. Zadržený pachatel jim vzácnou relikvii vydal. Zalil ji do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout. Muž nesouhlasil...
OBRAZEM: Zlehka a ve střehu. Lezci v Jičíně zdolávají lajnu mezi „mrakodrapy“
Netradiční podívanou mají lidé v Jičíně. Provazochodci si vyhlédli dvě nejvyšší obytné budovy ve městě a natáhli mezi nimi dva popruhy o délce rovných 200 metrů. Až do neděle budou chodit mezi...
Radši diamantovou pilkou než kyselinou. Expert popisuje, jak dostat lebku z betonu
Odstraňování betonu z lebky svaté Zdislavy je nutné provést kombinací mechanických postupů, míní děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Karol Bayer. Pokud by se totiž zvolil chemický způsob,...
Anticenu Skřipec získaly překlady klasik, pohořela i „kostrbatá“ romantasy
Obec překladatelů udělila anticeny Skřipec a Skřipeček za překladové dílo, které vykazuje závažné nedostatky v překladu z cizího jazyka do češtiny. Skřipec si vysloužil Rudolf Červenka za překlad...
Na konferenci o Ukrajině přijede do Prahy generál Valerij Zalužnyj
Do Prahy příští týden dorazí Valerij Zalužnyj, bývalý vrchní velitel ukrajinské armády a současný velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii. Vystoupí na mezinárodní konferenci Ukrajinská lekce ve středu...
Prořízl si hrdlo, přežil náhodou. Spisovatel s bipolární poruchou bourá stigma
V autobuse přišla první myšlenka na sebevraždu. O pár hodin později si prořízl hrdlo a upadl do bezvědomí. Přežil jen zázrakem. Dřív se bál říct si o pomoc, dnes o svém příběhu mluví otevřeně a bez...
Trump láká čínské investice, Spojené státy jim ale stále nedůvěřují
Americký prezident Donald Trump se během svého druhého mandátu snaží prezentovat jako lídr, který dokáže do Spojených států přivést významné zahraniční investice. Jedním z hlavních témat jeho...