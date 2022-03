Experti: Biologické zbraně jsou součástí Putinova narativu. Použití nehrozí

Moskva tvrdí, že armáda objevila laboratoře na ukrajinském území, kde měly být vyvíjeny za asistence USA biologické zbraně. Rusové prý zničili vzorky nespecifikovaného moru, cholery, antraxu a jiných patogenů.

„Na našem území nebyly vyvinuty žádná chemické ani biologické zbraně hromadného ničení. Ví to celý svět, víte to vy,“ reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na obvinění. Zbraně by podle něj mohla použít naopak ruská armáda.

Experti v debatě na CNN Prima NEWS se nicméně shodli, že využití podobných biologických zbraní je vysoce nepravděpodobné. „V použití biologických zbraní nevěřím, bylo by to poprvé, kdy by byly v moderní historii použity,“ uvedl brigádní generál v záloze Franitšek Mlčánek. Důvodem podle něj je, že v okamžiku nasazení se vymykají kontrole a mohou se obrátit proti samotnému agresorovi.

„Ani Adolf Hitler biologické zbraně nepoužil, protože ho vědci přesvědčili, že tyto zbraně neboli nemoci by se projevily v Německu ve velmi krátké době,“ dodal generál.

Nasazení biologických zbraní by se tak nemuselo vyplatit ani samotnému Putinovi. „Použití biologických zbraní by znamenalo přechod do války úplně jiné kvality. Pokud by se prokázalo, že je použila Ruská federace vůči Ukrajině, podrylo by to Putinův narativ, že koná v aktu sebeobrany,“ uvádí Daniel Koštoval, náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany.

Moskva do hry zatáhla i chemické zbraně. Svými kanály informuje, že jimi disponují Ukrajinci, kteří by je mohli použít. Taková představa podle Mlčánka nedává smysl. „Ukrajina nebude používat ani chemické ani biologické zbraně na svém území proti vlastnímu obyvatelstvu.“

Objevují se hlasy, že Putin si touto rétorikou připravuje půdu pro útok chemickými zbraněmi, podobně jako v Sýrii. Podle generála Mlčánka použití chemických zbraní na Ukrajině ani ze strany Ruska není logické. „Jakou výhodu bude mít útočící armáda, která si zamoří území, které chce následně obsadit?“

Součást Putinovy rétoriky

Experti se shodují, že jde o součást Putinovy rétorické strategie.„Prezident Putin potřebuje živit svůj narativ, že jeho útok na Ukrajinu není agrese, ale akt sebeobrany. K tomu potřebuje vymýšlet i důvody,“ komentoval Koštoval. Mezi ně patří obvinění Ukrajiny a USA z toho, že vyvíjí chemické a biologické zbraně. To náměstek označil jako „dětskou vymyšlenost“.

Generál vyjádřil souhlas s tím, že jde o součást Putinova narativu. „Použití chemických či biologických zbraní by byl zoufalý akt ve chvíli, kdy všechna konvenční síla selže,“ doplnil na závěr.

Oba typy zbraní, chemické i biologické, jsou zakázány na základě příslušných konvencí, přesto chemické zbraně byly v minulosti několikrát použity, ve zmíněné Sýrii dokonce dle zprávy OSN v 17 případech.