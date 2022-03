Rusové použili fosforové bomby, zabili amerického novináře, tvrdí Ukrajinci

Ruské jednotky měly použít fosforové bomby při nočním útoku na město Popasna v Luhanské oblasti na východě Ukrajiny.

Ukrajinská ombudsmanka pro lidská práíva Ljudmila Denisovová zveřejnila fotografii, která toto tvrzení dokládat, ale neupřesnila, zda existují další jasné důkazy.

„Bombardování civilistů těmito zbraněmi je válečný zločin a zločin proti lidskosti podle Římské úmluvy,“ uvedla Denisovová v komentáři pod fotografií.

Obětí útoku ruských jednotek v Irpini se podle ukrajinských médií stal jedenapadesátiletý Brent Renaud, který v minulosti jako filmař pokrýval i války v Iráku nebo Afghánistánu. Jeho kolegu se z válečné zóny snaží dostat ukrajinské síly. List The New York Times zatím smrt svého novináře nepotvrdil.

Polský prezident Andrzej Duda v rozhovoru s britskou televizí BBC uvedl, že pokud by Rusko na Ukrajině použilo chemické zbraně, znamenalo by to změnu situace a NATO by se muselo vážně zamyslet, jak odpovědět. Před použitím chemických zbraní na Ukrajině varoval Rusko také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Obavy z možného použití chemických nebo biologických zbraní na Ukrajině zesílily v posledních dnech po ruských tvrzeních, že Ukrajina s podporou amerického ministerstva obrany na svém území provozuje laboratoře na výrobu biologických zbraní.

Moskva to nijak nedoložila a Západ tvrdí, že Rusko se tak jen snaží získat dodatečnou záminku pro invazi na Ukrajinu a že použití chemických či biologických zbraní hrozí naopak spíše ze strany Ruska.

Na otázku, zda by použití chemických zbraní ruským prezidentem Vladimirem Putinem znamenalo pro NATO červenou čáru, po jejímž překročení by se NATO muselo zapojit, Duda řekl: „Pokud použije jakékoli zbraně hromadného ničení, bude to znamenat změnu hry v celé záležitosti.“

Severoatlantická aliance dosud odmítá přímo se zapojit do konfliktu v obavě z jeho rozšíření. Ukrajina přitom volá mimo jiné po tom, aby aliance dohlížela na bezpečnost ukrajinského vzdušného prostoru.

„Jistěže Severoatlantická aliance a její lídři v čele se Spojenými státy si budou muset sednout za stůl a budou muset opravdu vážně popřemýšlet nad tím, co dělat, protože pak to začne být nebezpečné,“ řekl Duda k případnému nasazení zbraní hromadného ničení.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v rozhovoru s týdeníkem Welt am Sonntag Rusko před útokem chemickými zbraněmi varoval. „V uplynulých dnech jsme slýchali absurdní tvrzení o laboratořích na vývoj chemických a biologických zbraní. Kreml si vymýšlí falešné záminky, aby ospravedlnil, co se ospravedlnit nedá,“ řekl.

Podle Stoltenberga musí být nyní NATO bdělé, protože „je možné, že by Rusko samo mohlo plánovat na pozadí těchto lživých konstrukcí nasazení chemických zbraní“. Pokud by se to skutečně stalo, šlo by podle šéfa Severoatlantické aliance o „válečný zločin“.