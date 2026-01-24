Ruské drony útočily na Kyjev a Charkov. Jeden člověk zemřel, 15 zraněných

Ruské drony v sobotu brzy ráno zasáhly několik částí ukrajinské metropole Kyjev, útoky hlásil i Charkov. V pohotovosti byly jednotky protivzdušné obrany. Při útocích se zranilo nejméně 15 lidí, v Kyjevě jeden člověk zahynul. S odvoláním na představitele obou měst to uvedla agentura Reuters.
Ruské drony útočily na ukrajinské hlavní město Kyjev, jeden člověk zemřel. (24. ledna 2026) | foto: Reuters

Starosta metropole Vitalij Kličko uvedl, že útoky postihly čtvrti na obou stranách řeky Dněpr, která město rozděluje. „Kyjev je pod masivním útokem nepřítele,“ napsal Kličko na sociální síti Telegram. Jeden člověk byl podle něj zabit a další čtyři utrpěli zranění, z nichž tři museli do nemocnice. Přívod tepla a dodávek vody byl podle Klička v důsledku útoku narušen na východní straně Dněpru.

Šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko informoval o útocích ve čtyřech čtvrtích, které způsobily požáry. Mezi poškozenými budovami je i zdravotnické zařízení. Podle ukrajinského letectva Rusko k útoku na Kyjev použilo drony i rakety.

Starosta Charkova Ihor Terechov uvedl, že ruské drony zaútočily na několik čtvrtí a zranily 11 lidí. Zasáhly nejméně tři obytné budovy – ubytovnu pro vysídlené osoby, nemocnici a porodnici.

Spí v kabátech, v bytech si stavějí stany. Ukrajinci prožívají nejtěžší zimu

Útoky následovaly poté, co ve Spojených arabských emirátech skončilo první kolo třístranných rozhovorů mezi delegacemi Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Jejich cílem je projednat plán zprostředkovaný USA na ukončení války na Ukrajině. Jednání mají druhým a posledním dnem pokračovat dnes.

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká Hynek Kmoníček

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

ANO si na volebním sněmu zvolí vedení. Babiš ani Havlíček nemají soupeře

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna...

ANO si v sobotu na volebním sněmu v Praze zvolí nové vedení. Premiér a předseda hnutí Andrej Babiš nemá – podle očekávání – žádného vyzyvatele. Hnutí vede od jeho založení. Soupeře nemá ani první...

24. ledna 2026  6:25,  aktualizováno  8:48

USA vydaly novou obrannou strategii. Mění postoj k Číně, pro spojence má varování

Americká letadlová loď Gerald R. Ford v čele úderné skupiny amerického...

Nová obranná strategie Pentagonu výrazně mění priority americké bezpečnostní politiky. Dokument potvrzuje zaměření administrativy prezidenta Donalda Trumpa na dominanci na západní polokouli namísto...

24. ledna 2026  7:37

Američané zaútočili na loď pašeráků drog v Tichém oceánu, dva lidé zemřeli

Americká armáda zaútočila na loď podezřelou z pašování drog. Při útoku ve...

Americká armáda zaútočila na loď podezřelou z pašování drog. Při útoku ve východní části Tichého oceánu zemřeli dva lidé, pobřežní stráž pátrá po třetím člověku, který přežil. Na sociální síti X to...

24. ledna 2026  7:16

Hrábě na záda, smeták na vemínko. Kráva Veronika šokovala vědce tím, jak se umí drbat

Krávy dokážou vědomě používat nástroje, zjistili vědci

Veronika je výjimečná kráva žijící na rakouském venkově. Když se potřebuje poškrábat, sahá po klacku, hrábích a košťatech. Nejde přitom o náhodné chování. Systematicky si vybírá různé části jednoho...

24. ledna 2026

V Plzni vymysleli AI asistenta, chrání před závislostí na sociálních sítích

Jan Romportl je spoluzakladatelem startupu Elin.ai.

Chránit teenagery a mladé dospělé před tím, aby byli zneužíváni sociálními sítěmi, a zachovat jejich psychické zdraví. To je cílem plzeňského startupu Elin.ai. Subjekt, který se dostal do užšího...

24. ledna 2026  4:41

Jak ochránit kuchyň proti molům? Vyhazovat kila mouky už není potřeba

Parazitická vosička Trichogramma

Otevřeli jste spíž a vyletěl na vás nenápadný hnědošedý motýlek? Nebo jste v sáčku s ořechy objevili jemné pavučinky? Pak máte tu čest se zavíječem moučným nebo paprikovým, lidově řečeno potravinovým...

24. ledna 2026

Šifry, trasy, sumy. Vémola zařídil kamiony, Beck prodej drog, zjistila policie

Zápasník Karlos Vémola podle policie koordinoval transport.

Protidrogová centrála podezřívá zápasníka Karlose Vémolu, že v dubnu a květnu 2020 zajistil dopravu dvou zásilek s desítkami kilogramů kokainu v kamionech z Nizozemska do Velké Británie, kde drogy...

24. ledna 2026

Česko patří dortům z medu. Jak východní receptury dobyly svět

Zleva Marlenka a vpravo Medovník

Medový dezert se stal před více než dvaceti lety jedním ze symbolů tuzemské cukrařiny. Přestože je původem z východu, právě v Česku vznikly dvě silné značky, které dokázaly tradiční recept proměnit...

24. ledna 2026

Sblížení s Evropou? V Rusku jsou síly, které by si to přály, říká politolog

Ruský politolog Ilja Graščenkov.

Francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz a na druhé straně ruský prezident Vladimir Putin. V posledních týdnech si Evropa a Rusko posílají signály o obnově přetrhaných...

24. ledna 2026

Méně míst v prémiových třídách. Recept na nižší emise existuje, zjistila studie

Byznys třída v letadle společnosti Hawaiian Airlines

Letadla se řadí mezi emisně nejnáročnější způsoby dopravy. Experti nyní zjistili, že klimatické důsledky letecké přepravy by přitom mohly být mnohem menší. Stačilo by zrušit prémiová sedadla,...

24. ledna 2026

Proč si koupil glóbus a jak mapy mohou zkreslovat. Babiš opět vyučoval zeměpis

Andrej Babiš vysvětluje rozdíl mezi mapou a glóbusem (23. ledna 2026)

Premiér Andrej Babiš zveřejnil na sociálních sítích nové video, v němž opět vysvětluje, proč si pořídil glóbus. Navazuje tak na své předchozí vystoupení, které vyvolalo vlnu reakcí i posměšků....

23. ledna 2026  22:48

