Prudká změna na kurském bojišti. Většina Ukrajinců se téměř dostala do obklíčení

18:15

Tisíce ukrajinských vojáků, kteří loni v létě vstoupili do ruské Kurské oblasti, jsou téměř obklíčeni ruskými silami. Uvádí to agentura Reuters, podle které se situace v posledních třech dnech prudce zhoršila poté, co ruští vojáci znovu obsadili velkou část území v rámci sílící protiofenzívy, která téměř rozdělila ukrajinské síly na dvě části. Nyní Rusové pracují na jejich oddělení od hlavních zásobovacích linií.