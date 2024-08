Zničili jsme další důležitý most v Kurské oblasti, hlásí ukrajinská armáda

Ukrajinské síly operující v ruské Kurské oblasti zničily druhý důležitý most. Uvedl to velitel ukrajinského letectva Mykola Oleščuk. Zveřejnil také video, které podle něj ukazuje přesný vzdušný úder na most. Zřejmě jde o most přes řeku Sejm poblíž vesnice Zvannoje.