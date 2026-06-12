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Do měsíce ovládneme přístup na Krym, prohlásil šéf ukrajinských dronařů

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  11:27
Kyjev stupňuje tlak na okupovaný Krym a snaží se přerušit jeho zásobovací spojení s Ruskem. Dronové útoky už narušily fungování vojenské logistiky, především dodávky paliva a munice. Šéf ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdi věří, že Ukrajina bude mít do měsíce pod kontrolou většinu přístupových cest na poloostrov.

Válka na Ukrajině

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„V blízké době Krym izolujeme,“ popsal Brovdi v útrobách přísně střeženého bunkru, na jehož stěnách běží živé přenosy z celého bojiště.

Velitel ukrajinských Sil bezpilotních systémů Robert Brovdi přezdívaný Maďar na nezveřejněném místě na Ukrajině. (11. června 2026)
Muž tankuje u čerpací stanice ATAN v krymském Simferopolu. Místní úřady zavedly omezení prodeje pohonných hmot. (5. června 2026)
Ukrajinské drony zasáhly také budovu muzea v Sevastopolu na Ruskem anektovaném Krymu. (10. června 2026)
Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026)
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Ukrajinská dronová kampaň podle něho za poslední měsíc snížila provoz na pozemním koridoru na Krym, jenž vede z Rostova na Donu, přes okupovaná města Mariupol a Melitopol, o více než dvě třetiny. „Do měsíce získáme nad touto silnicí úplnou kontrolu,“ prohlásil velitel.

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Údery na vozidla na nezakryté dálnici Brovdi popsal agentuře Reuters jako „stejně snadné jako lov koroptví na otevřeném poli“.

Podle vojenských analytiků ukrajinské útoky na cíle v Ruskem okupovaných oblastech výrazně zkomplikovaly zásobování ruských jednotek na frontě. Ruský postup se kvůli tomu v květnu téměř zastavil.

Útoky navíc oslabily protivzdušnou obranu a umožnily Ukrajině podnikat údery na vzdálenější cíle. Ty v posledních měsících soustavně ničily ropnou infrastrukturu i zbrojní výrobu hluboko v Rusku.

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Když padesátiletý Brovdi loni v červnu převzal velení ukrajinských bezpilotních sil, pustil se do rychlého rozšiřování jejich operací. Počet bojových misí středního dosahu během roku vzrostl osmadvacetinásobně, zatímco úderů hluboko v Rusku bylo téměř čtyřikrát více než o rok dříve.

Brovdi uvedl, že jedním ze strategických cílů je přimět Moskvu, aby své vojáky stahovala, místo aby je posílala do dalších útoků.

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„Vytvoříme podmínky, které vojákům i lidem pracujícím v obranném průmyslu mimořádně ztíží pobyt na Krymu, na dočasně okupovaných územích i využívání přístupových tras, které k nim vedou,“ prohlásil.

Na Krymu, který Rusko anektovalo na jaře 2014, nyní kvůli ukrajinským útokům na pozemní koridor panuje citelný nedostatek benzinu. Jde o jednu ze základních zásobovacích cest pro dodávky paliva, protože pohonné hmoty se přepravují po moři přes Kerčský průliv v daleko menší míře kvůli počasí. A Kerčský (Krymský) most se pro dodávky paliv nepoužívá z bezpečnostních důvodů.

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Brovdi věří, že systematickými útoky na ruské vojáky, ropnou infrastrukturu a zbrojní výrobu způsobí Rusku natolik citelné ztráty, že tím oslabí jeho schopnost i ochotu pokračovat ve válce. Zdůraznil také, že Ukrajina neútočí a ani nebude útočit na civilní cíle. Moskva obvinila Kyjev, že při nedávných úderech na okupovaných územích zabil desítky civilistů.

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Podle analytika Michaela Kofmana z think-tanku Carnegie Endowment umožnil pokrok v dronových technologiích Ukrajině Krym postupně odříznout. K dosažení širšího strategického cíle, tedy zatlačení ruských sil zpět, však podle něj samotné drony nestačí. Ukrajina by k tomu musela podniknout koordinovanou pozemní ofenzivu, domnívá se.

Kofman zároveň upozornil, že ruská elitní dronová jednotka Rubikon intenzivně pracuje na tom, aby Ukrajinu připravila o její současnou převahu v oblasti dronů středního dosahu.

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Útoky na zásobovací trasy jsou relativně novým jevem, který podle expertů může Rusům způsobit vážné problémy na frontě. Jedna ruská brigáda totiž denně potřebuje 1000 tun zásob, zahrnujících palivo, potraviny a munici. Ukrajina v tomto případě používá drony využívající umělou inteligenci k rozpoznání ruských cílů, píše stanice BBC.

Experti podle ní připouštějí, že Rusko spíše dříve než později přijme účinná protiopatření, ale momentálně má Ukrajina v dronech zjevnou převahu.

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