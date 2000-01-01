náhledy
Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti, které zdevastovalo ruské bombardování. Ve frontovém městě stále žije téměř pět tisíc civilistů. Ukrajinští vojáci okupantům pořád kladou odpor a brání jim v přiblížení se k městu.
Autor: Iryna Rybakova, ČTK
Ruské síly denně provádějí letecké, dělostřelecké a dronové útoky, které město mění v peklo na zemi.
Autor: UKRAINIAN ARMED FORCES, Reuters
Podle vojenské správy Doněcké oblasti se v současné době v Kosťantynivce nachází 4 800 lidí. Evakuace z města je stále možná, ale velmi komplikovaná.
Autor: Iryna Rybakova, ČTK
Ruské útoky přerušily dodávky plynu a elektřiny, takže otevřený oheň je jediným způsobem, jak si uvařit jídlo.
Autor: UKRAINIAN ARMED FORCES, Reuters
Četné vyhořelé automobily na výjezdu z města a na všech hlavních silnicích ukazují, jak nebezpečnými a obtížnými se evakuační akce staly.
Autor: Iryna Rybakova, ČTK
Cesta z Kramatorsku do Kosťantynivky nyní trvá přibližně půl hodiny. Jakmile vozidla opustí okraj města, začnou se na ně snášet ruské drony, které na jedoucí auta útočí shazováním munice.
Autor: Iryna Rybakova, ČTK
Před válkou žilo ve městě zhruba 70 tisíc lidí. „Ruské drony létají pořád. Velké, malé, všechny různé druhy,” popsala stanici Rádio Svobodná Evropa místní obyvatelka současnou situaci.
Autor: UKRAINIAN ARMED FORCES, Reuters
Obě strany konfliktu popírají, že by útočily na civilní cíle. Ale OSN potvrdila, že ve válce rozpoutané na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina už zahynuly tisíce civilistů, včetně žen a dětí; v drtivé většině Ukrajinců.
Autor: Iryna Rybakova, ČTK
Místní v některých případech pohřbívají oběti ruské agrese v provizorních hrobech hned vedle panelových domů – dostat mrtvé na hřbitov je někdy příliš nebezpečné a komplikované.
Autor: UKRAINIAN ARMED FORCES, Reuters
„Rusové využívají příznivého počasí a pokoušejí se proniknout do města, kde provádějí jak pěchotní útoky, tak pokusy o dovoz techniky,” uvedla ukrajinská armáda.
Autor: UKRAINIAN ARMED FORCES, Reuters
„Obranné síly, zejména vojáci 93. samostatné mechanizované brigády Cholodnyj Jar, však okupantům kladou odpor a brání jim v přiblížení se k městu,” dodala.
Autor: UKRAINIAN ARMED FORCES, Reuters
Dobytí Kosťantynivky a také Pokrovsku by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá: Slovjansku a Kramatorsku.
Autor: UKRAINIAN ARMED FORCES, Reuters
Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích. (12. listopadu 2025)
Autor: UKRAINIAN ARMED FORCES, Reuters
Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích (12. listopadu 2025)
Autor: UKRAINIAN ARMED FORCES, Reuters
Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích (12. listopadu 2025)
Autor: UKRAINIAN ARMED FORCES, Reuters
Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích (12. listopadu 2025)
Autor: UKRAINIAN ARMED FORCES, Reuters
Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích (12. listopadu 2025)
Autor: UKRAINIAN ARMED FORCES, Reuters
Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích (12. listopadu 2025)
Autor: Iryna Rybakova, AP
Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích (12. listopadu 2025)
Autor: UKRAINIAN ARMED FORCES, Reuters