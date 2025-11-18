Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...
Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil za akt státního terorismu víkendovou sabotáž na železniční trati, po které se mimo jiné přepravují zbraně pro Ukrajinu. V projevu před poslanci...
Po třech letech končí vládnímu zmocněnci pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáši Kopečnému funkční období. V rozhovoru pro iDNES.cz se ohlíží za tím, co mohlo dopadnout lépe, popisuje korupci na Ukrajině a...
Nacionalistická Alternativa pro Německo (AfD) prochází zatěžkávací zkouškou. Ač strana v poslední době vévodí předvolebním průzkumům, uvnitř ní to vře. Jádrem sporu se stal vztah k Rusku a obvinění,...
Řidiči ve Skotsku museli mimo zledovatělé plochy a napadaný sníh řešit také další netradiční dopravní situaci. Cestu jim totiž nedaleko města Aviemore zkřížilo a na nějakou dobu zablokovalo...
Dramatická scéna se odehrála ve středu v půl páté odpoledne v centru Pardubic. Muž začal kladivem rozbíjet vitrínu jednoho ze zlatnictví na městské Třídě Míru. Mluvčí pardubické policie Markéta...
Při středečních úderech Izraele v palestinském Pásmu Gazy zemřelo nejméně 22 lidí, příměří navzdory. Uvedla to tamní civilní obrana. Izraelská armáda útoky potvrdila s tím, že byly reakcí na střelbu...
Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních fotovoltaik na jižní Moravě. Ročně nové soláry vyrobí objem energie odpovídající spotřebě patnácti set průměrných...
Spojené státy naznačily ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí přijmout rámcový plán z dílny USA pro ukončení války s Ruskem, na jehož základě by se Ukrajina měla mimo jiné vzdát...
Ve druhé řadě oblíbené reality show Zrádci hned od prvního dílu okamžitě přitáhla pozornost Mia. Jedni jí fandí, druzí jí nemohou přijít na jméno. Jako jediná zrádkyně však se probojovala až do...
Epidemie žloutenky typu A bude letos v Česku největší za posledních 46 let. Do středy onemocnělo 2 640 lidí a 29 zemřelo na selhání jater. Infekce už převýšily počet 2 624 českých pacientů z roku...
Benátky mají novou, překvapivou atrakci. Lagunu obývá divoký delfín, který radostně skáče nad hladinu i mezi loděmi. Mladý samec se tu zjevně cítí jako doma, protože záchranná mise s cílem vyvést ho...
Osmatřicetiletý Tomáš se letos v červnu při práci dostal do kontaktu s uvolněným telefonním kabelem, který visel z vedení vysokého napětí. Když se ho pokusil odstranit, zasáhl jej elektrický proud....