Nejen kamikaze drony. Írán by Rusku mohl dodávat i docházející rakety

Rusku by problém s docházejícími zbraněmi mohl pomoci vyřešit Írán, domnívají se američtí bezpečnostní představitelé. Mezi zbraněmi, které by Írán Rusku dodával, by podle informací mohly být kromě bezpilotních letounů i rakety krátkého doletu. Íránské drony naposledy zaútočily v pondělní ranní špičce na ukrajinská města, mezi nimi i na Kyjev.