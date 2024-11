KLDR může poslat Putinovi až 100 tisíc vojáků, Kim vyzval k přípravám na válku

„Tento krok není bezprostřední a vojenská podpora v takovém rozsahu by se zřejmě uskutečnila po částech – vojenské formace by se v průběhu času střídaly, spíše než že by je KLDR nasadila najednou,“ řekli Bloombergu lidé z několika největších ekonomik světa, kteří si přáli zůstat anonymní.

Podobnou domněnku vyslovil počátkem listopadu ukrajinský velvyslanec v Jižní Koreji Dmytro Ponomarenko. Kyjev podle něho očekává, že asi patnáct tisíc severokorejských vojáků nasazených do bojů v ruské Kurské oblasti (a možná i na Ruskem okupované východní Ukrajině), se bude každých pár měsíců střídat.

„Je logické, aby existoval mechanismus pro doplňování ztrát severokorejskou stranou, jinak kontingent rychle zmizí v bojích a ztratí svou bojovou hodnotu,“ řekl Bloombergu člověk blízký ruskému ministerstvu obrany. „Číslo 100 tisíc, o kterém se hovoří, je známkou toho, že Putin plánuje bojovat dlouho,“ dodal.

Ukrajinští představitelé na začátku měsíce uvedli, že mezi ukrajinskými a severokorejskými jednotkami se poprvé odehrály boje v Kurské oblasti, kam ukrajinské síly vpadly letos v srpnu. Prezident Vladimir Putin nepopřel, že vojáci KLDR v Rusku jsou.

Na summitu G20 v Brazílii, který se koná tento týden, se bude touto otázkou zabývat několik státních představitelů, včetně německého kancléře Olafa Scholze, který se setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Scholz v pátek v telefonátu Putinovi řekl, že rozmístění severokorejských jednotek je „vážnou eskalací“ války proti Ukrajině.

Scholz bude na úterním setkání v Riu naléhat na čínského vůdce, aby využil svého vlivu na Rusko a KLDR a zabránil další eskalaci bojů.

Připravte se, apeloval Kim

Pchjongjang v posledních letech utužil vojenské vztahy s Moskvou a země letos podepsaly obrannou dohodu. V ní slíbily, že vynaloží všechny dostupné vojenské prostředky na pomoc partnerovi v případě války.

Podle USA dodává KLDR do Ruska zbraně a munici, které ruská armáda využívá v bojích na Ukrajině.

Severokorejská agentura KCNA v pondělí informovala, že Kim opět vyzval k přípravám na válku. „Je třeba budovat politickou a vojenskou sílu a bojovou efektivitu, abychom zajistili, že ozbrojené síly zvládnou válku,“ řekl na konferenci velitelů praporů a politruků v Pchjongjangu.

Hrozba ze strany Spojených států a jejich spojenců, včetně Jižní Koreje, a jejich „vojenská konfrontace“ s KLDR podle severokorejského diktátora dovedly „napětí do nejhorší fáze v dějinách“. Korejský poloostrov Kim nazval „největším hotspotem světa“.

„Vůdce vroucně vyzval všechny zúčastněné, aby vynaložili veškeré úsilí na dosažení podstatného a zásadního zlepšení ve zlepšení jejich schopností vést skutečnou válku,“ uvedla KCNA.