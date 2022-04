Ukrajinci použili proti Rusům zakázanou kazetovou munici, tvrdí list

Ukrajinci během pokusů prolomit ruské pevné sevření použili zakázanou kazetovou munici. Tvrdí to na základě vlastního vyšetřování v oblasti list The New York Times (NYT). Dosud bylo z používání této munice bez ohledu na bezpečí civilistů obviňováno pouze Rusko.