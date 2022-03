Putin je zvíře. Nesmíme polevit, dokud nepadne, říká slovenský premiér

„Nesmíme polevit. Musíme být odhodlaní, než on padne. Je potřeba najít způsob, jak probudit ruský lid, aby se rozhodl pro svou budoucnost, která nebude válečná,“ uvedl Heger před poslanci evropského výboru slovenského parlamentu.

Putin podle Hegera nepřipouští kompromis, neustupuje ani o milimetr a dokud nedosáhne všeho, nebude spokojen. „Problém je v Kremlu, to je jádro problému. Ukrajina vůbec není problém, Ukrajina je oběť,“ řekl Heger. Dodal, že západní sankce na Rusko mají svůj vliv, byť Putina v jeho tažení nezastavily.

„Poslední dny ukazují, že tento člověk nemá žádné limity, co se týče brutality. Překračuje všechny limity, které jsme viděli ve druhé světové válce. Tento člověk je úplné zvíře. Dlouho jsme jednali s Putinem v rukavičkách. Máme na to, abychom ho zastavili tak, že se nedostane ani do Kyjeva,“ řekl Heger.

Bratislava podle Hegera podporuje kromě jiného zmrazení ruských aktiv, ale i sankce, které sníží hodnotu ruské měny, stejně jako i další izolaci Ruska.