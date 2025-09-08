Vyhrazujeme si odpověď na útok na hřiště, říká Rusko potřísněné potoky dětské krve

Rusko chce od Ukrajiny adekvátní reakci na sobotní útok bezpilotního letounu na doněcký park Gulliver, uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Podle jejích slov bylo při útoku zraněno šest lidí, mezi nimi i čtrnáctiletá dívka.
Obyvatelé Kryvého Rihu po ruském raketovém útoku. (4. dubna 2025)

Obyvatelé Kryvého Rihu po ruském raketovém útoku. (4. dubna 2025) | foto: ČTK

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v Moskvě (11. března...
Následky ruského raketového útoku v Kryvém Rihu. (4. dubna 2025)
Zraněnou ženu převáži záchranáři po ruském raketovém útoku. (4. dubna 2025)
Záchranáři ošetřují ženu po raketovém útoku v Kryvém Rihu. (4. dubna 2025)
„Rusko si vyhrazuje právo na adekvátní reakci na teroristický útok kyjevského režimu. Současně zůstává naším pevným závazkem hledání mírového urovnání prostřednictvím dialogu,“ dodala.

Zacharovová označila incident v doněckém parku za „další úmyslný krvavý zločin ukrajinských nacistů proti pokojnému obyvatelstvu Ruska“. Zdůraznila, že v blízkosti parku nebyly žádné vojenské objekty a útok byl podle ní cílen přímo na děti a jejich rodiče.

Masakr na dětském hřišti. Ruský útok zabil dvě desítky lidí, polovina byly děti

„Ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na dětské hřiště v nedávno otevřeném parku Gulliver, kde se v tu chvíli nacházelo mnoho civilistů. V důsledku exploze náloží dopravených dronem bylo zraněno šest lidí, včetně dítěte,“ uvedla Zacharovová.

Zacharovová dále vyzvala mezinárodní společenství, aby se k útoku vyjádřilo. „Neonacistická junta usazená v Kyjevě pokračuje v páchání nelidských činů beztrestně a za neomezené podpory Západu. Mlčení takzvaných civilizovaných demokracií je projevem spoluviny,“ prohlásila.

Co napáchalo Rusko

Před půlrokem bilancoval ukrajinský list Kyiv Post o ztrátách následkem ruských útoků: od invaze v roce 2022 zahynulo už více než 600 ukrajinských dětí. Odhady OSN jsou ale ještě větší. Ke 21. březnu hovořila o 669 mrtvých dětech, UNICEF o zhruba dvou tisících mrtvých či zraněných dětí.

Prvního srpna vyhlásil Kyjev dokonce oficiální den smutku, poté, co ruský útok dronů a raket na město zabil 31 lidí, včetně pěti dětí, a zranil více než 150. Nejmladší obětí útoků bylo dvouleté dítě a 16 zraněných byly děti, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Devět dětí zase zahynulo při ruském raketovém útoku na ukrajinské město Kryvyj Rih na začátku dubna tohoto roku. Celkově při něm zemřelo nejméně 19 lidí.

Vyhrazujeme si odpověď na útok na hřiště, říká Rusko potřísněné potoky dětské krve

