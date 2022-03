Rusko zaútočilo na letiště na západě Ukrajiny v centru volyňských Čechů

Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov podle ruských tiskových agentur oznámil, že Rusko „vysoce přesnými útoky dlouhého dosahu“ vyřadilo z provozu dvě vojenská letiště na západě Ukrajiny, v Lucku a Ivano-Frankivsku. Tvrdí rovněž, že ruská armáda zničila od začátku útoku na Ukrajinu 3213 zařízení ukrajinské armády.

Starosta Ivano-Frankivsku podle agentury AP nařídil po leteckém útoku obyvatelům v přilehlých oblastech, aby se schovali do krytů. Starosta Lucku potvrdil letecký útok na tamní letiště. Ani jedno z měst v tuto chvíli nehlásí mrtvé či raněné.

Luck a nedaleké město Rivne jsou centry volyňských Čechů, potomků českých přistěhovalců do carského Ruska. Do země svých předků se volyňští Češi vraceli v několika vlnách, z Ukrajiny prchají do Česka i nyní kvůli ruské invazi.

Ve čtvrtek krátce po šesté hodině ráno místního času došlo i ke třem náletům na město Dnipro. Agentura Reuters s odkazem na státní pohotovostní službu hlásí nejméně jednu oběť. Rusové útočili na okolí místní školky a bytového domu.

Britské ministerstvo obrany ve svém každodenní zhodnocení situace na Ukrajině uvedlo, že ruské jednotky na zemi stále narážejí na silný ukrajinský odpor a nepostupují tak rychle, jak před invazí plánovaly. Stále se rovněž potýkají s logistickými potížemi.

Rusko se však podle Britů zřejmě snaží přeskupit svoje vojska a v příštích dnech zahájit obnovenou ofenzivu, která pravděpodobně bude zahrnovat i další výpady vůči Kyjevu.

Ruské síly ve čtvrtek ostřelovaly výzkumný institut v Charkově, kde se mimo jiné nachází experimentální jaderné zařízení. V případě poškození by mohlo uvolnit radiaci, podle ukrajinských úřadů se tak ovšem nestalo. Hořela nicméně budova poblíž institutu.

Proruští separatisté na východě Ukrajiny také podle Moskvy dobyli město Volnovacha, které leží severně od obléhaného Mariupolu.

Volnovacha je považována za strategicky významnou vstupní bránu do obléhaného přístavu u Azovského moře. Mariupol čelí v posledních dnech těžkému ostřelování od ruské armády a hlásí řadu civilních obětí, podle ukrajinských úřadů tam zemřelo až 1200 lidí. Ukrajina rovněž tvrdí, že Rusko záměrně brání evakuaci civilistů z města.