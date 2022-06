Někteří zemřeme. V Irpini „Ježci“ Rusy odrazili, teď míří do donbaského pekla

Ozbrojeni puškami AK-47 a oděni v nesourodých uniformách, muži z Irpině stále hlídkují poblíž zdevastovaného mostu, kde ruské ostřelování na počátku invaze připravilo o život desítky prchajících civilistů.

Když Moskva v únoru zaútočila na okolí ukrajinské metropole, sousedé v Irpini se spojili, sebrali lovecké zbraně, brokovnice či cokoliv dalšího a jali se bojovat. Skupina třicátníků a čtyřicátníků s přezdívkami Hulk, Dobrman, Armén nebo Bradka si vytvořila pevné přátelství a svou dobrovolnou jednotku nazvala „Ježci“. Jméno odráží jejich strategii: chránit své sousedství tak, že se ho Rusové nebudou moci dotknout.

„Ježci“ postupně navázali spojení s místními silami teritoriální obrany a tvrdí, že nyní pravidelně trénují, aby se dostali na východní frontu a viděli válku až do jejího hořkého konce. „Pokud naši kluci na východě potřebují zálohu a podporu, jsme připraveni to udělat,“ řekl listu The Telegraph pětatřicetiletý „Hulk“, jenž si jako ostatní v jednotce nepřál publikovat své jméno.

„Bráníme naši vlastní zemi. My jsme nikoho nenapadli. To Rusové přišli k nám a zabíjejí naše ženy a děti. Jsme proto připraveni bojovat do posledního z nás,“ dodal muž, jenž před válkou řídil obchod s nábytkem.

„Je to osobní“

Hlavním cílem ruské ofenzívy na Donbasu je nyní město Severodoněck. Rusové z jeho centra vytlačili Ukrajince a zničili poslední most spojující město s klíčovým Lysyčanskem. Invazním silám se nicméně zatím nepodařilo přerušit pozemní spojení s oblastí směrem na města Popasna a Bachmut.

Ukrajinští činitelé tento týden uvedli, že brutální bitva o Severodoněck stojí ukrajinskou armádu denně až 200 obětí. Západní zpravodajci ve čtvrtek naznačili, že existuje rostoucí riziko, že demoralizovaní ukrajinští vojáci budou ve větší míře dezertovat, ukrajinské ministerstvo obrany však zprávu označilo za nepravdivou a přirovnalo ji k „ruské propagandě“.

Mezi irpiňskými „ježky“ ale není po pesimismu ani stopa, jsou připraveni na Donbasu čelit čemukoliv, co přijde. „Je to pro nás osobní. Plakal jsem, když jsem přišel o svůj sen, že budu u porodu svého dítěte,“ říká třiatřicetiletý Dobrman, jehož syn William přišel na svět v Kanadě, kam jeho matka uprchla.

Také šestatřicetiletý Bradka, který se živil jako řidič náklaďáku, přiměl svou manželku odejít s jejich sedmiletým synem a dvouměsíční dcerou do bezpečí poté, co jejich bytový dům dostal přímý zásah z minometu.

Třetina kluků se nevrátí, říká instruktor

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nyní zemí brání asi 700 tisíc vojáků. O další rekruty na rozdíl od Ruska nemá podle analytika Konrada Muzyky ze společnosti Rochan Consulting nouzi, zájem je enormní. Za naléhavější problémem Muzyka považuje nedostatek zkušeností, výcviku či ochranných pomůcek, jako jsou vesty, helmy a další.

Někdejší člen britské armády Matthew Robinson, jenž nyní jako instruktor spolupracuje s Gruzínskou legií v Kyjevě a učí rekruty základům bojové strategie a zacházení se zbraněmi, listu The Times popsal, že času na výcvik je kvůli bitvě na východě žalostně málo.

„Jsem frustrovaný z toho, kolik lidí je nasazeno žalostně vycvičených a vybavených. Nemáme dost času na to, abychom s těmi chlapy důkladně natrénovali základní dovednosti. Musíte projít všem kroky a doufat, že se to naučí, ale je děsivé posílat tyto muže na frontu,“ prohlásil Robinson, jehož školením podle The Telegraphu prošla také jednotka „ježků“.

„Ukrajinci jsou v mnoha ohledech inspirující. Jejich statečnost je neuvěřitelná. Třetina mužů, které trénuji a odejdou na frontu, už se nevrátí. Je to těžká situace,“ dodal Robinson, podle kterého Ukrajina od Západu naléhavě potřebuje další zbraně a vybavení.

„Dostali nějakou podporu, ale není to zdaleka to, co potřebují. Velká pomoc od USA a Británie, to jsou jen řeči. Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Nevidím tu humvee ani pořádná obrněná vozidla. Muži, které trénujeme, nemají optiku na zbraních, nemají bojové lékárničky, uniformy, nedorazila žádná ochrana očí nebo sluchu,“ prohlásil Robinson.

Poradce prezidenta Zelenského Mychajlo Podoljak nicméně uvedl, ukrajinští vojáci dostávají náležitý trénink a vyvrátil tvrzení, že vojáci v první linii nemají neprůstřelné vesty nebo jiné základní vybavení.

„Ruský postup na východě se jim podařilo zadržet, protože jejich srdce a duše jsou na správném místě. Pokud by dostali správné vybavení, celá dynamika by se změnila. Tito kluci by získali zpět 100 procent území, o které přišli,“ domnívá se nicméně Robinson.