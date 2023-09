Ukrajina zlomila nadvládu Ruska na moři, jeho lodě jsou v ohrožení, píše list

Ukrajina s použitím střel a námořních dronů ukrajinské produkce do značné míry narušila v Černém moři ruskou vojenskou nadvládu. Uvádí to list The Wall Street Journal, podle něhož tím Kyjev mimo jiné dosáhl obnovení provozu oděských přístavů, kam v nedávné době dopluly ukrajinským koridorem první obchodní lodě od začátku ruské invaze z února 2022.