Rusové omylem zapálili svůj zásobovací vlak, měla ho chránit kouřová clona

Při pokusu vytvořit ochrannou kouřovou clonu kolem jednoho ze svých vlaků v Chersonské oblasti na něm ruské síly omylem založily požár, uvedla v úterý ukrajinská vojenská rozvědka v příspěvku na Telegramu.

„Útočníci, aby zamaskovali proces vykládky a ochránili vlak před útoky HIMARS, vytvořili silnou kouřovou clonu,“ uvádí se ve zprávě.

„Kolem 11:20 otřásl místem výbuch. Jeho přesné příčiny je kvůli husté kouřové cloně obtížné zjistit. Vlak se však po explozi náhle rozjel směrem na Krym. Ruští vojáci v jeho okolí zpanikařili a rozprchli se.“

Předpokládá se, že výbuchy mohly být způsobeny buď při vykládce nebezpečného materiálu, patrně munice či výbušnin, nebo nehodou při nasazování kouřové clony.

Ukrajinci v Chersonské oblasti pokračují v osvobozování obcí, které ale nadále zůstávají pod nepřátelským ostřelováním.

Rusové v posledních dnech války pokračují v pomalém postupu na Bachmut. Podle britského ministerstva obrany Rusko mění strategii, protože dosavadní postup jim nepřinesl rozhodující průlom.

Vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v rozhovoru pro japonskou veřejnoprávní televizi NHK v úterý podotkl, že nadcházející měsíce války budou rozhodující, protože se Ukrajina bude snažit ukončit ruskou invazi do zimy.

„Bylo by stále obtížnější osvobozovat naše území, pokud by se nepřátelské akce protáhly přes zimu,“ řekl Jermak. „Zaměříme se na to, abychom našli způsob, jak se dostat ze slepé uličky.“

„V této válce nikdy nebudeme dělat kompromisy ohledně naší nezávislosti, územní celistvosti a suverenity,“ řekl. Jermak uvedl, že protiofenzíva Kyjeva na jihu Ukrajiny nabírá na obrátkách.