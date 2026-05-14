Gladkov se během pěti let ve funkci stal jedním z nejvýraznějších ruských gubernátorů, a to i díky otevřenému způsobu komunikace, neobvyklému u ruských úředníků. Pro lidi v Belgorodu byla podle šéfredaktora místního zpravodajského portálu výměna naprostým překvapením a šokem.
Gladkov, vnímaný zprvu jako zvenčí dosazený podivín, si vydobyl důvěru a oblibu, ve volbách v roce 2021 získal téměř 79 procent hlasů. Gubernátor ještě v březnu uvažoval, že se v zářijových volbách bude ucházet o znovuzvolení, ale uvědomoval si, že o hlavách regionů rozhoduje v Rusku nakonec pouze šéf státu.
Proč se Kreml rozhodl gubernátora odvolat, zůstává podle stanice BBC otázkou. Její web nicméně cituje názor, že tak populárního člověka nemá Kreml zapotřebí. Gladkov si také troufal kritizovat omezení uvalená úřady na platformu Telegram a upozorňoval na vady státem prosazované nové komunikační platformy Max.
Naopak z hlediska Kremlu se parašutista Šuvajev, vyznamenaný řádem Hrdiny Ruska za válčení na Ukrajině, může jevit jako ideální kandidát, ale místní obyvatelé se podle BBC obávají generálovy nepředvídatelnosti. Kovalčuk dříve stál v čele ruských okupačních orgánů v Luhanské oblasti na Donbasu.