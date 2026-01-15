Ukrajina má dvě třetiny zpravodajských informací od Francie, překvapil Macron

  20:59
Ukrajina v současnosti dvě třetiny zpravodajských informací získává od Francie, řekl ve čtvrtek francouzský prezident Emmanuel Macron. Francie podle šéfa Elysejského paláce do velké míry nahradila Spojené státy, které zemi vzdorující ruské invazi až do loňska předávaly valnou část informací od tajných služeb.
Macron navštívil vojenskou základnu v Istres na Jihu Francie (15. ledna 2026)

foto: AP

Macron navštívil vojenskou základnu v Istres na Jihu Francie (15. ledna 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron vítá ukrajinského prezidenta Volodymyra...
Macron navštívil vojenskou základnu v Istres na Jihu Francie (15. ledna 2026)
Macron navštívil vojenskou základnu v Istres na Jihu Francie (15. ledna 2026)
Situace se změnila loni v březnu, kdy Washington ohlásil, že sdílení těchto informací s Kyjevem přerušuje. Šlo o součást jeho snah vyvinout tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ke spolupráci se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem na mírových jednáních.

Vztahy mezi Spojenými státy a Ukrajinou jsou od té doby velmi proměnlivé, nicméně nic nenaznačuje tomu, že Washington výrazně omezil předávání zpravodajských informací Kyjevu.

To Zelenskyj brzdí mír na Ukrajině, nikoli Putin, vzkázal Trump. Rusko přitakává

V novoročním projevu k francouzské armádě Macron vyzdvihl podporu, kterou Evropa v posledních dvou letech Ukrajině poskytuje.

Veškerou pomoc, včetně té finanční, podle něho nyní dodává koalice přibližně 35 zemí. Spojené státy za Trumpova působení v Bílém domě ukončily přímé dodávky zbraní napadené zemi.

„Zatímco před rokem byla Ukrajina extrémně závislá na amerických zpravodajských službách, dnes dvě třetiny těchto služeb poskytuje Francie,“ řekl Macron.

Putin si postěžoval na chování těch, kteří právem silnějšího chtějí diktovat ostatním

Agentura Reuters ale píše, že jeho vyjádření je v rozporu s prohlášením Kyryla Budanova, který se nedávno stal šéfem ukrajinské prezidentské kanceláře. Do té doby vedl vojenskou rozvědku HUR.

V prosinci řekl, že Kyjev je kriticky závislý na Spojených státech co do informací od zpravodajských služeb, ať už jde o satelitní snímky nebo systémy včasného varování po ruských odpalech balistických raket.

Macinka zvažuje spolupráci s Kyjevem v oblasti protidronové ochrany

Nejmenovaný francouzský vojenský činitel se nechtěl přímo k Macronovu výroku vyjadřovat, uvedl ale, že většina zpravodajských informací je technického rázu.

Když Washington loni v březnu oznámil zastavení předávání informací tajných služeb Ukrajině, tehdejší francouzský ministr obrany Sébastien Lecornu řekl, že americké rozhodnutí bude mít na Ukrajinu výrazný dopad.

Dodal však, že informace od francouzských tajných služeb předávané Kyjevu nezávisí na Spojených státech.

15. ledna 2026  11:18,  aktualizováno  21:20

