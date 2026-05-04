Potřebujeme další pomoc a Evropa musí být u mírových jednání, vzkázal Zelenskyj

  11:39
Jakýchkoli mírových jednání se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského musí účastnit také Evropa. Uvedl to v pondělí na setkání s vrcholnými představiteli řady evropských zemí v Jerevanu. Zelenskyj zároveň zdůraznil, že Ukrajina potřebuje další vojenskou pomoc k obraně proti ruské agresi. Ukrajinský prezident se v Arménii účastní summitu Evropského politického společenství (EPC), které sdružuje 47 evropských států.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří s novináři při příjezdu na zasedání Evropského politického společenství v Jerevanu v Arménii. (4. května 2026) | foto: AP

„Jsme v kontaktu se Spojenými státy a rozumíme jejich názorům a postojům. Bylo by však dobré vytvořit jeden společný evropský hlas,“ řekl Zelenskyj v projevu na summitu podle agentury Reuters.

„Musíme najít funkční diplomatický formát a Evropa musí být u jednacího stolu při jakýchkoli rozhovorech,“ dodal poté, co zopakoval své prosby o větší vojenskou podporu. Ukrajina podle něj potřebuje další vojenskou pomoc, aby získala prostředky k obraně proti ruským balistickým raketám.

Zelenskyj na sociální síti uvedl, že na okraj summitu jednal s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou o poskytnutí první části nedávno potvrzené půjčky od Evropské unie a o společné výrobě dronů.

Zelenskyj dříve na sociální síti poznamenal, že jednání v předvečer summitu byla věnována koordinaci s evropskými partnery a třem klíčovým úkolům: čestnému ukončení války, což vyžaduje společné diplomatické úsilí, a také je nezbytné zabránit poklesu tlaku na agresora, protože Rusko musí tuto válku ukončit samo.

Dalším úkolem je podle Zelenského urychlit vyplacení unijní půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). A Ukrajina potřebuje také posílit protivzdušnou obranu a rovněž připravit energetiku na příští zimu.

Na okraji summitu se má Zelenskyj setkat se slovenským premiérem Robertem Ficem. Summitu se účastní také šéf české vlády Andrej Babiš.

