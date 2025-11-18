Ukrajinci říkají, že kempují ve vlastních bytech. Elektřina je nově na příděl

Ukrajina nyní vyrábí polovinu proudu v porovnání se stavem před válkou.
Ukrajinci se dozvěděli, že budou odpojováni až ve čtyřech „směnách“ denně.
Vedle toho je úřady žádají, aby užívání elektřiny maximálně omezili a nepoužívali přístroje s vysokou spotřebou, například kuchyňské trouby, bojlery, mrazáky či pračky.
Je to další díl nelítostné, Ruskem vedené války – cílem téhle bitvy je odříznout Ukrajince od elektřiny, a tím zlomit jejich morálku. Teď Rusové přidali ještě plyn, aby jim s nadcházející zimou sebrali i teplo.
Každodenní život lze stále obtížněji zvládat, zejména to platí pro domácnosti s dětmi nebo seniory, kteří potřebují péči.