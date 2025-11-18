Ukrajinci říkají, že kempují ve vlastních bytech. Elektřina je nově na příděl

Premium

Fotogalerie 6

Ruské údery odřízly mnoho Ukrajinců od elektřiny, na řadu přichází plyn. Mnozí svítí jen pár hodin denně, nemají ani na čem vařit. Muž v Doněcké oblasti si proto připravuje jídlo na ohništi. | foto: Profimedia.cz

Milan Vodička
  11:00
Ve většině regionů Ukrajiny zavedly v pondělí úřady cosi jako přídělový systém na elektřinu kvůli ruským masivním útokům na energetiku, které přicházejí jako příprava na zimu. Společnost Ukrenergo oznámila, že téměř ve většině oblastí bude na celé hodiny plošně vypínat proud, aby mohla aspoň na část dne dodávat elektřinu napříč celou zemí.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Ukrajina nyní vyrábí polovinu proudu v porovnání se stavem před válkou.

Ukrajinci se dozvěděli, že budou odpojováni až ve čtyřech „směnách“ denně.

Vedle toho je úřady žádají, aby užívání elektřiny maximálně omezili a nepoužívali přístroje s vysokou spotřebou, například kuchyňské trouby, bojlery, mrazáky či pračky.

Je to další díl nelítostné, Ruskem vedené války – cílem téhle bitvy je odříznout Ukrajince od elektřiny, a tím zlomit jejich morálku. Teď Rusové přidali ještě plyn, aby jim s nadcházející zimou sebrali i teplo.

Každodenní život lze stále obtížněji zvládat, zejména to platí pro domácnosti s dětmi nebo seniory, kteří potřebují péči.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Úprk z plamenů. Ministr mířil na místo důlního neštěstí, jeho letoun havaroval

Cestující prchající z hořícího letadla, během evakuace. (17. listopadu 2025)

Na letišti v Kolwezi na jihovýchodě Demokratické republiky Kongo v pondělí havaroval letoun, který přepravoval ministra pro těžbu Louise Watuma Kabambu a dalších dvacet osob na místo důlního...

18. listopadu 2025  11:20

Vnitro pořídí vrtulníky Black Hawk pro policii, záchranáře a hašení požárů

S-70M Firehawk je unikátní verzí vrtulníku rodiny Black Hawk pro hašení ze...

Ministerstvo vnitra pořídí až šest vrtulníků Black Hawk. Tři zbrusu nové a tři modernizované stroje mají sloužit policii, záchranářům a pro hašení požárů ze vzduchu. Cena nepřekročí 4,9 miliardy...

18. listopadu 2025  11:13

Poslední uvolněný domek v Bedřišce zatím stále stojí, prioritu má úklid

Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde...

Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky dnes neplánuje zbourat poslední uvolněný finský domek v někdejší hornické kolonii Bedřiška. „Pracovníci se zaměří na úklid a odvoz stavební suti po...

18. listopadu 2025  11:01

Ukrajinci říkají, že kempují ve vlastních bytech. Elektřina je nově na příděl

Premium
Ruské údery odřízly mnoho Ukrajinců od elektřiny, na řadu přichází plyn. Mnozí...

Ve většině regionů Ukrajiny zavedly v pondělí úřady cosi jako přídělový systém na elektřinu kvůli ruským masivním útokům na energetiku, které přicházejí jako příprava na zimu. Společnost Ukrenergo...

18. listopadu 2025

Je to předválečný stav, hrozila katastrofa, říkají Poláci o sabotáži na železnici

Poláci vyšetřují výbuch na železniční trati Varšava–Lublin v obci Mika, mluví o...

Protivník v Polsku vytváří prostředí pro svou možnou agresi, míní náčelník polského generálního štábu Wieslaw Kukula. Podle něj je země v předválečné situaci a musí ukázat Rusku, že útok na Polsko...

18. listopadu 2025  10:11,  aktualizováno  10:56

USA nás k útoku na Venezuelu nevyužijí, ujišťuje premiérka Trinidadu a Tobaga

Kamla Persadová-Bissessarová, předsedkyně strany United National Congress,...

Karibský stát Trinidad a Tobago, který se nachází nedaleko Venezuely, nebude sloužit k úderům na sousední zemi. Sdělila to tamější premiérka Kamla Persadová-Bissessarová. Souostroví je spojencem...

18. listopadu 2025  10:52

Mimořádnou schůzi poslanců kvůli Babišovi a střetu zájmů chce pět stran

Šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Tom Philipp (13. listopadu 2025)

Žádost o mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž by kandidát na premiéra a předseda ANO Andrej Babiš podle stran budoucí opozice měl objasnit, jak se chce při jmenování předsedou vlády vyhnout střetu...

18. listopadu 2025  10:44

Schizofrenika soudí za brutální vraždu bezdomovce, mrtvý měl rozdrcený obličej

Před olomouckým krajským soudem stanul čtyřiadvacetiletý Karel Mazáč podezřelý...

Krajský soud v Olomouci začal v úterý ráno projednávat brutální vraždu mezi bezdomovci z letošního května. Obžalovaný Karel Mazáč podle spisu napadl v neobydleném domě v olomoucké čtvrti Nové Sady...

18. listopadu 2025  10:40

Auto po nehodě skončilo v řece, zasahující hasiče potrápil terén i únik oleje

Auto po nehodě skončilo v řece. Do Chrudimky unikl olej z motoru. (17.listopadu...

Na Chrudimsku v pondělí brzy ráno skončilo po nehodě auto v řece Chrudimce. Hasiči museli povolat potápěče i těžkou techniku, práci jim komplikoval hustý porost u břehu. Z poškozené olejové vany...

18. listopadu 2025  10:38

Opilec se probudí jako pán na zámku. Divadlo na Jezerce uvede komedii Jeppe z vršku

Divadlo Na Jezerce Jana Hrušínského chystá premiéru hry Jeppe z vršku

Divadlo Na Jezerce uvede inscenaci Jeppe z vršku, jejíž kořeny sahají do první poloviny 18. století. V pražském uvedení se představí Jan Řezníček, Petr Čtvrtníček, David Suchařípa, Kristýna Hrušínská...

18. listopadu 2025  10:35

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Drama v plzeňské restauraci. Číšník rozbil dveře a střep se mu zabodl do hrudníku

Fakultní nemocnice v Plzni, urgentní příjem. (23. 3. 2020)

Vážným zraněním skončila předčasně směna číšníka v jedné plzeňské restauraci. Mladík narazil do prosklených dveří tak nešťastně, že rozbil sklo a větší střep mu pronikl do hrudníku. Po ošetření ho...

18. listopadu 2025  10:09

Marta Kubišová pokřtila své nové album, symbolicky v Melantrichu

Zpěvačka Marta Kubišová při příležitosti křtu vinylové desky zachycující...

V pondělí pokřtila zpěvačka Marta Kubišová v pražské budově Melantrich album se záznamem svého posledního veřejného vystoupení z letošního září v pražské Lucerně. Poslední studiové album s názvem...

18. listopadu 2025  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.