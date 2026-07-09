„Kolik nacistů si myslíte, že je nyní na Ukrajině?“ otázal se Mironov během rozhovoru. „Dříve to byla dvě procenta a teď je to možná dvacet až třicet procent,“ odvětil poslanec, který je šéfem strany Rodina.
Na následující otázku, zda by měli být všichni vyhlazeni, odpověděl: „Žádoucí. Všichni nacisté musí být vyhlazeni. Všichni. Chápete, i kdyby to bylo padesát procent. Aby tam tato infekce neexistovala, aby nás nikdo neohrožoval. Pokud nebude vymýcena, zůstane navždy,“ hřímal Žuravlev.
Válka na Ukrajině
Připustil, že „někteří Ukrajinci by mohli změnit svůj názor“. „Pokud ne, musí být samozřejmě zničeni, pokračoval politik v monologu. Když se Mironov ho zeptal, jak rozlišit fašistu od nefašisty, poslanec vysvětlil, že hlavním kritériem je podle něho přítomnost zbraně. „Pokud má kulomet, musí být zničen. Pokud ho uvidíte, zabijte ho,“ řekl.
Oficiální ruská rétorika invazi na Ukrajinu ospravedlňuje mimo jiné potřebou „denacifikace“ tamního území.
Moskva ukrajinskou vládu opakovaně označuje za nacistickou. V tvrzení jí nepřekáží skutečnost, že v ukrajinském parlamentu (na rozdíl od toho ruského) není zastoupena ani jedna krajně pravicová strana nebo skutečnost, že prezident Volodymyr Zelenskyj je sám židovského původu a jeho příbuzní umírali za holokaustu. Přesto ho Kreml nazývá fašistou.
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Rozhovor s Žuravlevem vyvrcholil vášnivou přestřelkou. Odstartovala ji Mironova otázka, proč politik ve válce, kterou podporuje, sám neválčí.
„Jdi s tím do hajzlu! Všichni poslanci mají zákaz se účastnit. Musejí mít povolení. A neříkej mi, co mám dělat. Jdi do p*dele, běž na frontu válčit sám,“ zakřičel válečný jestřáb, zvedl se a rozhněvaně odešel.