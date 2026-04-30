Kouř je vidět až z vesmíru. Nic se nestalo, tvrdí úřady po zásahu rafinerie v Permu

  13:31
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii firmy Lukoil nedaleko ruského města Perm. Průmyslový areál se stal terčem ukrajinských dronů už druhým dnem po sobě, informovala ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Útoky potvrdil i gubernátor Permského kraje Dmitrij Machonin, podle nějž si nevyžádaly oběti ani podstatnější škody.

Na sociálních sítích i ve zpravodajství se ale objevily fotografie a videa, na kterých jsou vidět hustá oblaka dýmu stoupající k nebi. Výrazný černý pás kouře nad městem, který se táhne asi 130 kilometrů východně od města, je vidět i na satelitních snímcích NASA, napsal zpravodajský portál The Moscow Times.

Ukrajinské drony zasáhly rafinerii firmy Lukoil nedaleko ruského města Perm. (30. dubna 2026)
Podle The Moscow Times byl v některých částech města vyhlášen chemický poplach; místní oficiální činitelé ale později tvrdili, že šlo jen o „zkoušku“. Obyvatelé nicméně hlásili, že je ve vzduchu cítit výrazný chemický pach.

Rafinerie u Permu je podle SBU jedna z největších v Rusku a leží asi 1500 kilometrů od Ukrajiny.

Ukrajina v poslední době zintenzivnila útoky na ruskou ropnou a plynovou infrastrukturu ve snaze připravit Kreml o mimořádné příjmy z energetiky v souvislosti s pokračujícím uzavřením Hormuzského průlivu kvůli válce USA a Izraele s Íránem.

Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) nyní Ukrajina vede sofistikovanou bojovou kampaň v podobě dálkových úderů, která Rusku ztěžuje schopnost zajistit protivzdušnou obranu na celém svém rozlehlém území, dodal The Moscow Times.

Rafinerie Permněftěorgsintěz

