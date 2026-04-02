Podle ukrajinské armády se Rusové snažili systém ukrýt v hustém lesním pásu, aby ho ochránili před průzkumnými drony. „Ukrajinským operátorům se ho ale přesto podařilo lokalizovat, což zdůrazňuje zlepšení v oblasti dohledu, zaměřování a koordinace,“ uvedlo ukrajinské velitelství.
Do operace se podle něho zapojilo i centrum Deep Strike, které propojuje průzkum s údernými jednotkami. „Díky této spolupráci se daří zkracovat dobu mezi odhalením cíle a samotným zásahem,“ dodala armáda.
Systém Buk-M3 patří mezi moderní ruské prostředky protivzdušné obrany středního dosahu. Dokáže zasahovat letadla, řízené střely i některé balistické cíle. Ruská armáda ho nasazuje hlavně k ochraně zásobovacích tras a jednotek na frontě. Cena jednoho systému Buk-M3 se odhaduje na 40 až 50 milionů dolarů (900 milionů až 1,2 miliardy korun).
Zničení podobného systému má podle portálu Defence Express přímý dopad na situaci v oblasti. Oslabuje ruskou protivzdušnou obranu a může nutit ruské jednotky k přesunům techniky. Pokud budou tyto ztráty pokračovat, mohou postupně narušit fungování širší obranné sítě.