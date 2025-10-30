VIDEO: Ukrajinský tiskový mluvčí sestřelil ruský dron, zachránil zahraniční novináře

  14:32
Tiskový mluvčí ukrajinské 24. samostatné mechanizované brigády sestřelil dron, který zaútočil na nizozemský štáb ve městě Kosnťantynivka v Doněcké oblasti. Incident se odehrál během natáčení reportáže o škodách na místním pravoslavném kostele, jež způsobily předchozí ruské útoky.

Válka na Ukrajině

Tiskový mluvčí Oleh Petrasjuk doprovázel novináře z nizozemského deníku Nederlands Dagblad, když se ke skupině přiblížil ruský dron. Petrasjuk na stroj pohotově namířil svou pušku a sestřelil ho.

Brigáda zveřejnila video z incidentu a ocenila Petrasjukovu rozhodnou reakci. Petrasjuk v minulosti pracoval jako fotograf pro deník Kyiv Post.

Rusové zasáhli dětskou nemocnici v Chersonu. Věděli, na co útočí, říká Zelenskyj

Nizozemský štáb ve městě natáčel následky ruského útoku na kostel svatého Joba Počajevského, při kterém 11. října zahynuli dva civilisté a pět dalších utrpělo zranění. Kostel i okolní oblast se staly opakovaným cílem ruského bombardování, které v posledních týdnech zesílilo.

Konsťantynivka zůstává klíčovou ukrajinskou baštou v Doněcké oblasti. Zatímco ruské formace pokračují v útocích z několika směrů, ukrajinská armáda podle Institutu pro studium války (ISW) své pozice drží.

Válka na Ukrajině

Následky ruského vzdušného útoku na Charkov (1. října 2025)
Zraněná obyvatelka Záporoží po ruském vzdušném útoku (28. září 2025)
Následky ruského vzdušného útoku na Kyjev (28. září 2025)
Východní Ukrajina. Ruský raketomet Uragan na záběrech ruského ministerstva obrany (29. září 2025)
347 fotografií

Dobytí Konsťantynivky a také Pokrovsku by Moskvě poskytlo nástupiště pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá, Slovjansku a Kramatorsku.

Moskva zesílila svou ofenzivu v době, kdy ustrnulo americké diplomatické úsilí o ukončení války, která pokračuje již od vpádu ruských vojsk v únoru 2022 čtvrtým rokem. Kreml jako podmínku pro mírová jednání opakovaně požadoval, aby se Ukrajina vzdala celého Donbasu, což Kyjev odmítl.

