Moskva v srpnu vyslala na Ukrajinu o třetinu méně dronů než v červenci

Přes pokles útoků v době zvýšeného diplomatického úsilí o ukončení války Rusko nadále soustavně útočí drony na města a vesnice po celé Ukrajině a způsobuje četné civilní oběti.
I v noci na pondělí ukrajinská protivzdušná obrana drony sestřelovala například v Kyjevské oblasti. Podle ukrajinského letectva Rusko v noci nad Ukrajinu vyslalo 86 dronů, protivzdušná obrana jich zneškodnila 76.
Kyjev 28. srpna zažil jeden z nejničivějších útoků s využitím dronů a raket, při kterém zahynulo 25 lidí, včetně několika dětí. Z velké části šlo o obyvatele jednoho bytového domu.
Pokles v počtu útoků drony byl zaznamenán po třech měsících intenzivnějších ruských leteckých úderů. Obzvlášť výrazný byl v první polovině měsíce, což se shodovalo se setkáním Donalda Trumpa a Vladimira Putina 15. srpna na Aljašce, které skončilo bez významného pokroku pokud jde o ukončení konfliktu.
Po něm následovalo setkání Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu.
V červenci Moskva podle údajů AFP, které se opírají o statistiky ukrajinských vzdušných sil, vyslala na svého souseda 6297 dronů dlouhého doletu a 198 raket, což byl rekord od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.
Ukrajinská protivzdušná obrana, která čelí stále sofistikovanějším útokům, sestřelila v srpnu 83 procent ruských dronů a raket, oproti 88 procentům v červenci, vyplývá z analýzy AFP. Kromě dronů Rusko v srpnu odpálilo na Ukrajinu také 156 raket.