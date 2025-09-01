Moskva v srpnu vyslala na Ukrajinu o třetinu méně dronů než v červenci

Počet ruských dronových útoků na Ukrajinu v srpnu klesl v porovnání s červencem. Vyplývá to z analýzy agentury AFP, podle níž Moskva na sousední zemi v minulém měsíci vyslala při nočních útocích 4132 bezpilotních strojů s dlouhým doletem, což je o 34 procent méně než v předchozím měsíci.
Následky ruského útoku na Záporoží (30. srpna 2025)

Následky ruského útoku na Záporoží (30. srpna 2025) | foto: AP

Přes pokles útoků v době zvýšeného diplomatického úsilí o ukončení války Rusko nadále soustavně útočí drony na města a vesnice po celé Ukrajině a způsobuje četné civilní oběti.

I v noci na pondělí ukrajinská protivzdušná obrana drony sestřelovala například v Kyjevské oblasti. Podle ukrajinského letectva Rusko v noci nad Ukrajinu vyslalo 86 dronů, protivzdušná obrana jich zneškodnila 76.

Rusko znovu útočilo na Ukrajinu. V Záporožské oblasti zemřel člověk

Kyjev 28. srpna zažil jeden z nejničivějších útoků s využitím dronů a raket, při kterém zahynulo 25 lidí, včetně několika dětí. Z velké části šlo o obyvatele jednoho bytového domu.

Pokles v počtu útoků drony byl zaznamenán po třech měsících intenzivnějších ruských leteckých úderů. Obzvlášť výrazný byl v první polovině měsíce, což se shodovalo se setkáním Donalda Trumpa a Vladimira Putina 15. srpna na Aljašce, které skončilo bez významného pokroku pokud jde o ukončení konfliktu.

Kyjev nesmí kapitulovat, pozítří by byla na řadě další země, varoval Merz

Po něm následovalo setkání Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu.

V červenci Moskva podle údajů AFP, které se opírají o statistiky ukrajinských vzdušných sil, vyslala na svého souseda 6297 dronů dlouhého doletu a 198 raket, což byl rekord od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Evropa háže klacky pod nohy Trumpovým snahám o mír, hřímá Peskov

Ukrajinská protivzdušná obrana, která čelí stále sofistikovanějším útokům, sestřelila v srpnu 83 procent ruských dronů a raket, oproti 88 procentům v červenci, vyplývá z analýzy AFP. Kromě dronů Rusko v srpnu odpálilo na Ukrajinu také 156 raket.

Moskva v srpnu vyslala na Ukrajinu o třetinu méně dronů než v červenci

