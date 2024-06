Jsou na nás moc dobří, stěžují si ruští blogeři na ukrajinské drony a operátory

„Ukrajinské formace mají radikální převahu v počtu FPV dronů i počtu jejich operátorů. To nepříteli umožňuje provádět účinné taktické kroky,“ napsal v úterý bloger s přezdívkou „Filolog v záloze“, jenž dříve působil jako instruktor v ruských jednotkách Storm-Z složených z trestanců.

„Použití dronů je po mnoho měsíců hlavním faktorem při brzdění ruských útočných operací na Ukrajině,“ dodal s tím, že tato převaha Kyjevu umožňuje „provozovat kolotoč bombardovacích dronů“ k zajištění nepřetržitého ničení ruských pozic.

„Bilance ztrát vojenské techniky je rozhodně ve prospěch nepřítele, a to poměrně výrazně,“ dodal komentátor. „Velmi významný podíl našich ztrát je upřímně řečeno neopodstatněný a nadměrný kvůli absenci řádné komplexní ochrany před nepřátelskými drony,“ pokračoval.

„Nepřítel disponuje samostatnými bezpilotními strukturami, což mu poskytuje vysokou flexibilitu manévrování. Umožňuje mu to rychle přesouvat dronové jednotky do zvláště ohrožených oblastí. My takové formace vůbec nemáme,“ poukázal Filolog v záloze na nedostatky ruských sil.

Problémy pak podle něho dělají Rusům obzvlášť ukrajinské velké bombardovací drony známé jako „Baba Jaga“. „Stroje se ukazují jako účinný prostředek k zajištění přesného ničení palbou,“ uvedl.

Desítky zničených tanků a selhání plánu

Podobné obavy vznesl také ruský proválečný kanál Trezor 8. „Dominance ukrajinských dronů je nanic,“ napsal.

Ukrajinské útočné skupiny mají podle něho třikrát až čtyřikrát více FPV dronů. Obvykle je ovládá naváděč s brýlemi a dálkovým ovladačem. Operátorovi umožňují sledovat v reálném čase obraz přenášený bezpilotním strojem.

„Kyjevské mechanizované jednotky pak mají šestkrát až desetkrát více FPV dronů než srovnatelné ruské formace,“ uvádí kanál.

„Výsledkem jsou desítky vyřazených a zničených tanků a bojových vozidel pěchoty u obce Avdijivka, selhání původního plánu na proražení fronty a obklíčení nepřátel,“ napsal Trezor 8 s odkazem na boje ve východoukrajinské Doněcké oblasti.

Poznámky o potřebě Ruska centralizovat své kapacity pro boj s drony odrážejí nedávné výzvy dalších ruských komentátorů, včetně bývalého šéfa Ruské kosmické agentury Roskosmos Dmitrije Rogozina.

Analytici Institutu pro studium války (ISW) v úterní zprávě uvedli, že výrazné využívání bezpilotních letounů bude i nadále podporovat neustálé technologické závody na frontové linii.

„​​Jak se ukrajinské síly přizpůsobují a lépe integrují nové technologie do svých sil, ruské síly se pravděpodobně budou cítit pod tlakem, aby udělaly totéž, aby si udržely technologickou a taktickou paritu na bojišti,“ uvedli.

„Tyto závody ve stupňování útoku a obrany jsou ústředním bodem vývoje bojových prostředků v současné válce,“ konstatovali.

Ukrajina v posledních měsících Rusům pomocí dronů zatápí nejen na frontě ale i hluboko na jejich území, kde se zaměřila hlavně na energetickou infrastrukturu, ropné rafinerie a sklady paliva. Kyjev uvedl, že v odvetě za rozsáhlé bombardování ukrajinského území přenese boje na ruské území.

Ruské úřady v pohraničních regionech pravidelně hlásí útoky dronů a ostřelování z ukrajinské strany. Ta ponechává tato tvrzení bez vyjádření.