Ukrajinské formace za únor osvobodily více území, než Rusko dokázalo dobýt, uvedl v pondělí hlavní velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj. Během zimy také Rusko přišlo o více vojáků, než kolik jich naverbovalo do svých vojsk, tvrdil generál.
„Přežili jsme tuto těžkou zimní bitvu,“ uvedl ukrajinský generál, podle kterého ruská armáda za tři zimní měsíce přišla o 92 850 zabitých a zraněných vojáků, tedy o více než tisícovku denně.

Nepřítel podle Syrského také ztratil více než tři stovky tanků, přes čtyři stovky obrněných vozidel, skoro tři tisícovky děl a minometů, 110 raketometů, 55 systémů protivzdušné obraně, pět letadel, vrtulník a desítky tisíc dronů, jednu loď a ponorku.

Ofenziva Rusů se letos zaměří na dva cíle, potřebují další dva roky, míní analytici

„Během tří zimních měsíců jsme zlikvidovali více nepřátelských vojáků, než kolik jich nepřítel naverboval. V únoru 2026 poprvé od kurské ofenzivy získaly ukrajinské ozbrojené síly kontrolu nad větším územím, než kolik nepřítel dokázal dobýt,“ zdůraznil ukrajinský generál v narážce na výpad ukrajinských sil do Kurské oblasti na západě Ruska.

Při prvním vpádu cizích sil na ruské území od druhé světové války, který začal v srpnu 2024, Ukrajinci ovládli stovky kilometrů čtverečních s desítkami osad a okresním městem Sudža. Rusové až loni na jaře za pomoci severokorejských sil ukrajinské jednotky ze svého území vytlačily.

Rusové tu přežijí 12 minut. Krvavá bitva u Záporoží může změnit průběh války

Syrskyj nyní připomněl ukrajinské protiútoky u Oleksandrivky v Dněpropetrovské a Huljajpole v Záporožské oblasti na jihovýchodě země, v Kupjansku na severovýchodě i pokračující ukrajinskou obranu pozic u Pokrovska a Myrnohradu v Donbasu na východě země.

Syrskyj nezmínil konkrétní údaje o osvobozeném území, nicméně server RBK připomněl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý měsíc v rozhovoru, který poskytl agentuře AFP hovořil o osvobození přibližně 300 kilometrů čtverečních ukrajinského území na jihovýchodě země.

Generál Syrskyj o několik dní později informoval o osvobození přibližně 400 kilometrů čtverečních a osmi osad.

