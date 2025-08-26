Rusové obsadili další dvě obce, tvrdí ukrajinští analytici. Kyjev to popírá

Autor: ,
  18:16
Ukrajinští analytici z projektu DeepState sledujícího vývoj na frontě ve válce s Ruskem oznámili, že nepřítel ovládl vesnice Zaporizke a Novoheorhijivka v Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinský generální štáb tuto informaci popřel.
Ruští vojáci během bojů na Ukrajině (22. května 2025)

Ruští vojáci během bojů na Ukrajině (22. května 2025) | foto: Alexander Polegenko / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Ruští vojáci pálí ze samohybné houfnice 2S7M Malka na ukrajinské pozice. (20....
Ruský voják vyvěšuje vlajku v ukrajinské vesnici Jablunivka v Doněcké oblasti....
Ruský voják vyvěšuje vlajku v ukrajinské vesnici Jablunivka v Doněcké oblasti....
Ruský voják na blíže neurčeném místě na Ukrajině (19. července 2025)
15 fotografií

Agentura Reuters poznamenala, že ukrajinská obrana se snaží zastavit postup ruské armády, která má převahu co do lidských zdrojů i co do výzbroje, a která se za cenu obrovských ztrát pomalu posouvá vpřed prakticky po celé linii fronty na východě země. Šance na brzké ukončení tři a půl roku trvajícího konfliktu jsou nízké.

O dobytí vesnice Zaporizke a Novoheorhijivky, které leží u administrativních hranic Dněpropetrovské oblasti s Doněckou a Záporožskou oblastí, už dříve informovalo ruské ministerstvo obrany.

Rusko hlásí první zisk v Dněpropetrovské oblasti, za týden dobylo rekordní území

Ukrajinský generální štáb tvrdí, že „obrana zastavila postup ruských okupantů a navzdory snahám nepřítele, který se snaží vesnici Zaporizke obsadit, ji nadále kontroluje“. Stejně tak v Novoheorhijivce podle generálního štábu dál pokračují aktivní bojové operace a ukrajinští vojáci působí nepříteli značné ztráty. „Informace o okupaci obou těchto obcí Rusy neodpovídají pravdě,“ tvrdí vedení ukrajinské armády.

Rusko v červenci oznámilo, že jeho síly obsadily první vesnici v Dněpropetrovské oblasti, která není jedním z pěti ukrajinských regionů, jež Moskva v rozporu s mezinárodním právem označuje za součást svého území. Reuters píše, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý měsíc ruský průlom do Dněpropetrovské oblasti bagatelizoval, jeho účelem podle něj bylo získat „mediální vítězství“.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Terčem nebyli novináři, ale kamera, říká Izrael o útoku na nemocnici

Izraelské jednotky při úderu na nemocnici v Gaze mířily na kameru používanou Hamásem, uvedla armáda s odkazem na předběžné vyšetřování útoku. Incident stál život nejméně 20 lidí, včetně pěti...

26. srpna 2025  18:20

Záhada miminka s prasklou lebkou. Soud řeší, jak se v porodnici zranilo

Městský soud v Praze v úterý pokračoval v projednávání případu těžce zraněné novorozené holčičky z Thomayerovy nemocnice. Obžalovaná zdravotní sestra odmítá, že u miminka zavinila zlomeninu lebky. U...

26. srpna 2025  18:17

Rusové obsadili další dvě obce, tvrdí ukrajinští analytici. Kyjev to popírá

Ukrajinští analytici z projektu DeepState sledujícího vývoj na frontě ve válce s Ruskem oznámili, že nepřítel ovládl vesnice Zaporizke a Novoheorhijivka v Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinský...

26. srpna 2025  18:16

Pobaltí, Tchaj-wan... Pět válek, které mohou přijít v příštích pěti letech

Premium

Letos jsme viděli už dva zárodky možných velkých a nebezpečných válek, které by rozhodily rozkolísaný světový řád. Vedle krátkého konfliktu mezi Izraelem a Íránem to byly i vzájemné...

26. srpna 2025  17:32

Ministerstvo zemědělství bude po Agrofertu vymáhat dotace za 5,1 miliardy

Ministerstvo zemědělství bude po firmách Agrofertu vymáhat dotace ve výši 5,1 miliardy korun. Jedná se o dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021, kdy byl podle ministerstva koncový vlastník holdingu...

26. srpna 2025  16:49,  aktualizováno  17:29

Lékaři oživovali těhotnou ženu se zástavou srdce, dítě zároveň přivedli na svět

Velmi neobvyklý zákrok při extrémně vzácném stavu mají za sebou zdravotničtí záchranáři spolu s personálem Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Podařilo se jim zachránit ženu ve vysokém stupni...

26. srpna 2025  17:18

Spotify ve strachu z konkurence rozšiřuje funkce. Uživatelům nabídne chatování

Švédská společnost Spotify, která provozuje největší světovou službu pro streamování hudby, nabídne uživatelům novou funkci umožňující zasílání zpráv. Firma se tak snaží přilákat nové uživatele a...

26. srpna 2025  17:08

Národní ústav duševního zdraví má nového šéfa, předchozí po stížnostech rezignoval

Novým ředitelem Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) bude psychiatr Jiří Horáček, který vede tamní Centrum pokročilých studií mozku a vědomí. Ministr Vlastimil Válek ho jmenuje k 1. září na...

26. srpna 2025  17:05

Prezident Pavel navrhl Senátu dva kandidáty na ústavní soudce

Prezident Petr Pavel navrhl Senátu na soudce Ústavního soudu (ÚS) vedoucího katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Michala Bartoně a Martina Smolka, dosavadního...

26. srpna 2025  15:40,  aktualizováno  16:53

Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici

Do Nerudovy ulice na Malé Straně nesmí elektrokoloběžky. Radnice Prahy 1 na jejím začátku a konci v úterý osadila dvě dopravní značky, které vjezd zakazují. Jedná se o první takové v celé republice....

26. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  16:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trumpova iniciativa je posun, mír ale na dosah ještě není, řekl velvyslancům Pavel

Iniciativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v jednání o Ukrajině znamená podle prezidenta Petra Pavla důležitý posun. Za předčasné ale považuje myslet si, že je mír na dosah. Rusko podle něj bude...

26. srpna 2025  16:35

Za vraždu krajana v Ústí soud potvrdil Moldavanovi 11 let, motiv zůstává nejasný

Za vraždu krajana na ubytovně v Ústí nad Labem půjde Moldavan na 11 let do vězení. Pražský vrchní soud mu v úterý potvrdil prvoinstanční trest a zamítl mužovo odvolání. Moldavan vinu odmítal. U soudu...

26. srpna 2025  16:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.