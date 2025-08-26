Agentura Reuters poznamenala, že ukrajinská obrana se snaží zastavit postup ruské armády, která má převahu co do lidských zdrojů i co do výzbroje, a která se za cenu obrovských ztrát pomalu posouvá vpřed prakticky po celé linii fronty na východě země. Šance na brzké ukončení tři a půl roku trvajícího konfliktu jsou nízké.
O dobytí vesnice Zaporizke a Novoheorhijivky, které leží u administrativních hranic Dněpropetrovské oblasti s Doněckou a Záporožskou oblastí, už dříve informovalo ruské ministerstvo obrany.
|
Rusko hlásí první zisk v Dněpropetrovské oblasti, za týden dobylo rekordní území
Ukrajinský generální štáb tvrdí, že „obrana zastavila postup ruských okupantů a navzdory snahám nepřítele, který se snaží vesnici Zaporizke obsadit, ji nadále kontroluje“. Stejně tak v Novoheorhijivce podle generálního štábu dál pokračují aktivní bojové operace a ukrajinští vojáci působí nepříteli značné ztráty. „Informace o okupaci obou těchto obcí Rusy neodpovídají pravdě,“ tvrdí vedení ukrajinské armády.
Rusko v červenci oznámilo, že jeho síly obsadily první vesnici v Dněpropetrovské oblasti, která není jedním z pěti ukrajinských regionů, jež Moskva v rozporu s mezinárodním právem označuje za součást svého území. Reuters píše, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý měsíc ruský průlom do Dněpropetrovské oblasti bagatelizoval, jeho účelem podle něj bylo získat „mediální vítězství“.