Velká bitva o malý kus země. Ukrajinci bojují o klíčové ústí Dněpru

V prvních dnech po osvobození Chersonu zaplavila sociální média videa ukrajinských speciálních jednotek, jak překonávají v brzkých ranních hodinách ústí řeky Dněpr na písečnou Kinburnskou kosu. Diskusi o tom, co se na tomto strategickém poloostrově v ústí Dněpru do Černého moře skutečně děje, přiživilo vedení ukrajinského jižního vojenského okruhu, které před několika dny potvrdilo, že na Kinburnské kose skutečně probíhá

„vojenská operace“. Rozhodl jsem se proto dostat k tomuto místu co nejblíže a podívat se, jestli je možné alespoň částečně prověřit tyto zvěsti.

S mojí průvodkyní Kaťou míříme z Chersonu na jihozápad podél řeky Dněpr. Vjíždíme do horké zóny. Nejenom ruská dělostřelecká palba, ale také miny jsou velký problém. Proto je nám po chvíli diskuse na kontrolním stanovišti ukrajinské armády přidělen policejní doprovod.