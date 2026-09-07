Během setkání si Zelenskyj neodpustil ani žert na adresu ruských útoků. Řekl, že samotná přítomnost Witkoffa a Kushnera v ukrajinské metropoli funguje lépe než systémy protivzdušné obrany Patriot.
Zároveň vyjádřil přání, aby oba vyslanci přijížděli do Kyjeva častěji, protože by jeho obyvatelé mohli podle něj „trochu žít“ v klidu od ruských útoků, píše portál Ukajinska pravda.
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Územní otázku lze vyřešit jen při jednání prezidentů, řekl Zelenskyj
„Slovo Patriot je v tomto případě součástí vtipu. Pro nás je ale velmi naléhavé, velmi důležité,“ řekl Zelenskyj. Pokud bude válka pokračovat až do zimy, Ukrajina podle něj počítá s takzvaným „zimním balíčkem“, o kterém jednal s Witkoffem, Kushnerem a evropskými partnery.
Podobné žerty v Kyjevě podle agentury Unian zaznívaly už při návštěvách Keitha Kellogga, někdejšího amerického zmocněnce pro Ukrajinu. Zelenskyj připomněl, že v době jeho pobytu v ukrajinské metropoli Rusko rovněž neútočilo. Ukrajinci proto podle něj vtipkovali, že by Kellogg měl získat ukrajinský pas a v zemi zůstat.
Witkoff a Kushner před cestou do Kyjeva jednali v sobotu v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Po jejich příjezdu do ukrajinské metropole následovalo jednání se Zelenským a jeho týmem. K druhému kolu rozhovorů se připojili také poradci pro národní bezpečnost z Francie, Německa a Británie.
Zelenskyj po schůzce uvedl, že spor o území mezi Ukrajinou a Ruskem podle něj může vyřešit pouze přímé jednání prezidentů obou zemí. Zároveň řekl, že očekává pokračování války nejméně do letošní zimy.