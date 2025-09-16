Systém obřího rozsahu. Převýchově mohou v Rusku čelit desetitisíce ukrajinských dětí

Autor: ,
  12:26
Moskva odvezla ukrajinské děti na nejméně 210 míst v Rusku a okupovaných území na Ukrajině, uvedla Laboratoř pro humanitární výzkum americké Yaleovy univerzity (HRL). Ve většině lokalit se podle ní odehrává převýchova dětí, která zahrnuje kulturní, vlastenecké nebo vojenské programy, jež jsou v souladu s proruským postojem a optikou.
Ukrajinská dívka ve vlaku na berlínském hlavním nádraží po útěku z Ukrajiny (8....

Ukrajinská dívka ve vlaku na berlínském hlavním nádraží po útěku z Ukrajiny (8. března 2022) | foto: Profimedia.cz

Obyvatelé Kryvého Rihu po ruském raketovém útoku. (4. dubna 2025)
Ukrajinská holčička odjíždí ze země. (3. března 2022)
Ruský dron zasáhl obytnou budovu v Kyjevě. (30. května 2023)
Shromáždění v německém Mnichově požadující těžké zbraně pro Ukrajinu a další...
10 fotografií

Podle Kyjeva Rusové v rozporu s Ženevskými úmluvami nelegálně odvlekli více než 19 500 dětí, podle HRL by jich mohlo být podstatně více.

Podle ukrajinských úřadů se mezitím přes 1600 deportovaných dětí podařilo do vlasti vrátit. Moskva popírá odebírání dětí proti jejich vůli a tvrdí, že byly přemístěny, aby nepřišly k úhoně během bojů ve válečné zóně. Ukrajina se brání celoplošné ruské invazi od února 2022.

Sofie, 16 let, čistotná, zdvořilá. Ruské okupační úřady nabízejí děti v katalogu

HRL nyní uvedla, že identifikovala nově 156 míst, kam Rusové ukrajinské děti od začátku invaze do sousední země umístili. V předchozích zjištěních informovala o 54 takovýchto lokacích.

„Jejich skutečný počet je pravděpodobně vyšší, protože HRL řadu míst stále vyšetřuje a mohou existovat další lokace, které dosud nebyly identifikovány. Rusové podle laboratoře umístili ukrajinské děti mimo jiné do vojenských škol, zdravotnických nebo náboženských zařízení, sirotčinců, táborů, sanatorií ale i na vojenskou základnu.

Rusko nabízí unesené ukrajinské děti k adopci přímo na vládních stránkách

Přinejmenším na 130 místech byly podle HRL ukrajinské děti podrobeny převýchově. V asi pětině zařízení jde o militarizační programy, jejichž součástí je bojový výcvik, montáže dronů, slavnostní přehlídky či vojenská historie.

„Děti z Ukrajiny podstoupily vojenský výcvik v nejméně 39 lokalitách identifikovaných HRL,“ uvádí se ve zprávě, podle níž zhruba polovinu zařízení spravuje přímo ruská vláda.

„Tato studie sice neodpovídá na otázku, kolik dětí z Ukrajiny je v současné době v ruském držení, ale odhaluje logistickou a operační kapacitu vynaloženou na rusifikaci dětí odebraných z jejich domovských komunit na Ukrajině,“ uvádí HRL v úvodním slovu ke zprávě.

Rusko učí ukrajinské děti bojovat proti vlasti, do rukou jim tiskne kalašnikovy

Rusko podle něj provozuje potenciálně bezprecedentní systém rozsáhlých zařízení pro převýchovu, vojenský výcvik a ubytování, které jsou schopny pojmout desítky tisíc dětí z Ukrajiny.

Mezinárodní trestní soud (ICC) v roce 2023 vydal zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariji Lvovovou-Bělovovou kvůli podezření z nezákonného odvlečení ukrajinských dětí do Ruska, což je válečný zločin.

Válka na Ukrajině

Rusko v noci zaútočilo na Kyjev. (28. srpna 2025)
Nad silnicí poblíž frontového města Kosťantynivka jsou nainstalovány sítě proti dronům. (25. srpna 2025)
Civilisté nesou lahve s vodou ve městě Kosťantynivka. (25. srpna 2025)
Ukrajinští vojáci jedou v obrněném transportéru M113 vybaveném mříží na ochranu před bojovými drony poblíž města Kosťantynivka. (25. srpna 2025)
316 fotografií

Nejnovější zpráva Laboratoře pro humanitární výzkum Yaleovy univerzity je čtvrtou v řadě na téma ukrajinských dětí odvlečených do Ruska a je založena na informacích z otevřených zdrojů a na komerčních satelitních snímcích.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se vrátil do Bílého domu letos v lednu, přitom ukončila financování tohoto programu. HRL mezitím požádala veřejnost o příspěvky, aby mohla ve své práci pokračovat.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Přívozy nahradí lávka. Lidé se mezi Roztoky a Klecany snáze dostanou přes Vltavu

Tisíce obyvatel hlavně severní části Prahy i Středočeského kraje dostaly radostnou zprávu. Hejtmanství totiž postaví lávku přes Vltavu mezi Roztoky a Klecany. Krajská rada nyní schválila záměr...

16. září 2025  12:30

Systém obřího rozsahu. Převýchově mohou v Rusku čelit desetitisíce ukrajinských dětí

Moskva odvezla ukrajinské děti na nejméně 210 míst v Rusku a okupovaných území na Ukrajině, uvedla Laboratoř pro humanitární výzkum americké Yaleovy univerzity (HRL). Ve většině lokalit se podle ní...

16. září 2025  12:26

Druhý útok za dva týdny. Zasáhli jsme další venezuelskou loď, oznámil Trump

Americké jednotky v pondělí podle prezidenta Donalda Trumpa znovu zaútočily v mezinárodních vodách na venezuelské pašeráky drog. Tři z nich přišli o život, napsal prezident na sociální síti Truth...

16. září 2025  12:16

Důležitý krok. Povodí Odry požádalo o stavební povolení k přehradě Nové Heřminovy

Povodí Odry v pondělí podalo žádost o stavební povolení k přehradě Nové Heřminovy na Bruntálsku. „Je to klíčový okamžik k realizaci této stavby,“ řekl v úterý v Nových Heřminovech ministr zemědělství...

16. září 2025  12:03

Prezident Pavel promluví před volbami k národu. Chce zklidnit situaci, řekl Kolář

Prezident Petr Pavel před sněmovními volbami promluví k národu. Redakci iDNES.cz to potvrdil šéf odboru komunikace Pražského hradu Vít Kolář. „Momentálně řešíme s Českou televizí a komerčními...

16. září 2025  11:56,  aktualizováno  11:59

Trikolora zneužila v kampani Rychlé šípy. Po výzvě skautů upravenou foglarovku smazala

Rychlé šípy jedou volit Zuzku, stálo v titulku upraveného komiksu, který někteří členové Trikolory šířili na sociálních sítích. Po upozornění Skautské nadace Jaroslava Foglara výtvor strana stáhla....

16. září 2025  11:43

Na Šumpersku se zřítil ultralehký letoun a začal hořet, pilot zahynul

Ultralehký letoun se v pondělí odpoledne zřítil na louce u Hanušovic na Šumpersku, stroj začal po nehodě hořet. Pilot na místě zemřel. Okolnosti havárie vyšetřuje policie i letečtí inspektoři, sdělil...

16. září 2025  11:22

Jak vypadá jejich den? Film sledující tři ženy z OnlyFans zveřejnil první ukázku

Po dokumentu V síti přichází Barbora Chalupová s novým filmem Virtuální přítelkyně. Sleduje tři ženy, které se snaží vydělávat tvorbou erotického obsahu na platformě OnlyFans. Do kin snímek vstoupí...

16. září 2025  11:15

Ústavní soud řeší nepřiznané koalice Stačilo! a SPD ve sněmovních volbách

Ústavní soud (ÚS) obdržel podnět strany Volt Česko, který poukazuje na nepřiznané koalice ve sněmovních volbách, oznámila Natálie Nechvátalová z odboru vnějších vztahů. Soudce zpravodaje určí rozvrh...

16. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:50

Rakušanův STAN stagnuje, ministr se s výzvou obrátil na voliče Pirátů

Šéf hnutí STAN Vít Rakušan se obrací na voliče Pirátů, ať se ho přijdou zeptat na cokoli. Se stranou, s níž před čtyřmi lety kandidovalo jeho hnutí společně, se nyní přetahuje o stejný typ voličů....

16. září 2025  10:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Stačilo! se blíží dvojcifernému zisku

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

16. září 2025  10:44

Další doživotí v Německu. Afghánce odsoudili za útok nožem v Mannheimu

Na doživotí poslal německý soud do vězení 26letého Afghánce za loňský útok nožem v Mannheimu. Neúspěšný žadatel o azyl pobodal na náměstí v centru západoněmeckého města šest lidí, 29letý policista...

16. září 2025  10:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.