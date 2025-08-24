Ukrajina si připomíná Den nezávislosti, Rusko mezitím zaútočilo desítkami strojů

  14:14 aktualizováno 14:21
Ukrajina si v neděli připomíná Den nezávislosti, který slaví od roku 1991, kdy parlament vyhlásil nezávislost země na Sovětském svazu. Na oslavy tohoto dne přijeli do Kyjeva kanadský premiér Mark Carney a americký zmocněnec pro Ukrajinu Keith Kellogg.
Kanadský premiér Mark Carney s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a...

Kanadský premiér Mark Carney s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho manželkou Olenou na oslavách ukrajinského Dne nezávislosti. (24. srpna 2025) | foto: AP

Kanadský premiér Mark Carney na oslavách ukrajinského Dne nezávislosti. (24....
Kanadský premiér Mark Carney a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si...
Kanadský premiér Mark Carney. (24. srpna 2025)
Kanadského premiéra Marka Carneyho (vpředu vpravo) vítají při příjezdu do...
9 fotografií

Rusko zároveň v noci na neděli zaútočilo na Ukrajinu desítkami bezpilotních letounů a balistickou raketou, uvedlo na síti Telegram ukrajinské letectvo.

Ruské jednotky také dále útočily na ukrajinská města a podle místních úřadů při tom zahynuli nejméně tři lidé. Ukrajina, která se ruské agresi brání od února 2022, tak slaví státní svátek ve stínu pokračujících útoků, které mají smrtelné oběti.

Ukrajina přišla po ruském útoku o stíhačku MiG-29, ale až po návratu z akce

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury AP udělil Kelloggovi ukrajinský Řád za zásluhy 1. stupně.

„V tento den oslav nezávislosti Ukrajiny a v tomto kritickém okamžiku její historii Kanada posiluje svou podporu a úsilí o spravedlivý a trvalý mír pro Ukrajinu,“ napsal Carney na síti X.

„Jsme vděční Kanadě za to, že s námi sdílí tento významný den, a vážíme si veškeré podpory,“ uvedl na téže síti šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha, podle něhož se Carney setká se Zelenským.

Kanada patří ke členům takzvané koalice ochotných, což je neformální skupina států, které aktivně podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Aktuálně má 31 zemí, včetně České republiky.

USA se zase prostřednictvím amerického prezidenta Donalda Trumpa snaží sjednat mírové rozhovory mezi Zelenským a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, které by ukončily válku na Ukrajině rozpoutanou Ruskem v únoru 2022.

Den nezávislosti byl vyhlášen 24. srpna 1991, kdy Nejvyšší sovět Ukrajiny (parlament) vyhlásil státní nezávislost na Sovětském svazu a oficiální název země se změnil na Ukrajinskou republiku. V prosinci téhož roku akt vyhlášení nezávislosti obyvatelé v referendu potvrdili více než 90 procenty hlasů.

Ruské ostřelování

Ukrajinské letectvo sestřelilo 48 ze 72 íránských dronů Šahed. Rusové útočily z různých míst u hranic se sousední zemí - z Kursku, Millerova nebo z přístavu Primorsko-Achtarsk.

Ruské jednotky také pokračovaly v ostřelování ukrajinských měst. V Doněcké oblasti ve městě Kosťantynivka tak zahynul jeden člověk a několik budov bylo poškozeno, uvedl šéf vojenské oblastní správy Vadym Filaškin, který stojí v čele ukrajinské správy tohoto regionu, z větší části okupovaného Ruskem.

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

V Chersonské oblasti byl zabit další člověk a dva další lidé, z toho jedno dítě, utrpěli zranění, napsal na telegramu šéf oblastní správy Oleksandr Prokudin. V Dněpropetrovské oblasti zahynula podle gubernátora Serhije Lysaka 47letá žena.

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

