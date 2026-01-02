Ukrajinci hlásí po útoku na Charkov 30 zraněných, Moskva údery popírá

Autor:
  19:53
Nejméně 30 raněných si v pátek vyžádaly ruské údery balistickými střelami na vícepodlažní budovu v ukrajinském Charkově. Ruské ministerstvo obrany útok na Charkov popřelo a tvrdí, že výbuch mohla způsobit detonace uložené munice.

Válka na Ukrajině

„Ruská armáda podle předběžných údajů provedla dva údery balistickými zbraněmi,“ uvedl šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. „Máme informace, že lidé jsou stále uvězněni pod sutinami. Pokračují pátrací operace,“ dodal.

Starosta města Ihor Terechov uvedl, že úder mířil na centrum Charkova. Nálet podle něj zasáhl vícepatrovou obytnou budovu. Postupně také informoval o narůstajícím počtu zraněných, naposledy v podvečer o třech desítkách poraněných.

Rusko zasáhlo východoukrajinské město Charkov. (19. listopadu 2025)
Hasiči v Charkově zasahovali v mateřské škole, na kterou zaútočil ruský dron. (22. října 2025)
Hasiči v Charkově na Ukrajině zasahovali v mateřské škole, na kterou zaútočil ruský dron. (22. října 2025)
Rusko zasáhlo východoukrajinské město Charkov. (19. listopadu 2025)
21 fotografií

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Telegramu oznámil, že Rusové na Charkov vyslali dvě střely a jeden dům v obytné zóně byl značně poškozen, což doložil fotografiemi zničené budovy. „Bohužel přesně takto se Rusové chovají k životu a lidem - nadále zabíjejí, a to i přes veškeré úsilí světa a především Spojených států v diplomatickém procesu,“ napsal ukrajinský prezident.

Rusko chystá provokaci s mnoha oběťmi, aby zmařilo jednání o míru, varuje Kyjev

Charkovská oblastní prokuratura podle serveru Ukrajinska pravda uvedla, že Rusové zřejmě útočili dvěma střelami Iskander a poškodili řadu obytných budov, obchodů, kaváren a supermarket.

Moskva označila ukrajinské zprávy o ruském raketovém útoku na Charkov jako nepravdivé. „Ruské ozbrojené síly neplánovaly ani neprovedly údery s použitím raket ani leteckých prostředků v rámci hranic Charkova,“ uvedlo večer ruské ministerstvo obrany na platformě Telegram.

S odvoláním na videozáznam, který ovšem nesdílelo, tvrdí, že před explozí byl na místě vidět „kouř neznámého původu“ a na vině je podle něj zřejmě detonace munice ukrajinské armády uložené v nákupním centru. Ukrajina na toto ruské vyjádření zatím nereagovala.

Ruský resort obrany dále prohlásil, že ukrajinské informace o ruském útoku na Charkov mají za cíl odvést mezinárodní pozornost od dřívějšího ukrajinského útoku na obec Chorly v Rusy obsazené části Chersonské oblasti.

Rusko za invazi na Ukrajinu platí stále vyšší daň a mění taktiku, hlásí zpravodajci

Ruské úřady tvrdí, že počet obětí v Chorly se zvýšil z 24 na 28. Mluvčí ukrajinského generálního štábu v této souvislosti prohlásil, že ukrajinská armáda útočí výhradně na vojenské a jiné legitimní cíle nepřítele, a Rusko obvinil z opakovaných dezinformací.

Ukrajinská vnější rozvědka SZRU v pátek podle agentury Unian prohlásila, že Rusko s velkou pravděpodobností připravuje „rozsáhlou provokaci s lidskými oběťmi“ ve snaze o narušení mírových rozhovorů zprostředkovávaných Spojenými státy. Tato provokace by se podle rozvědky mohla odehrát kolem pravoslavných Vánoc příští úterý nebo středu v Rusku nebo na okupovaných územích Ukrajiny.

Rusové ukázali dron, který prý mířil na Putinovu rezidenci. Přidali i „mapu náletu“

„Využívání strachu a páchání teroristických činů s lidskými oběťmi pod ‚cizí vlajkou‘ plně odpovídá stylu práce ruských tajných služeb,“ uvedla rozvědka podle Unian. Ukrajinská agentura napsala, že pokusem Kremlu o narušení mírových hovorů je i nedávné ruské obvinění Ukrajiny z útoku na rezidenci ruského prezidenta v Novgorodské oblasti.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov přitom uvedl, že Moskva zreviduje ruskou vyjednávací pozici. Kyjev okamžitě úder na Putinovo sídlo popřel, ruské tvrzení označil za lež, jejímž cílem je podkopat mírový proces.

Válka na Ukrajině

Kde jsou odpadky? Pořádek po silvestru na populárním místě překvapil ochranáře

Na Svatém kopečku u Mikulova našli ochranáři po silvestru pouze jednu římskou...

Svatý kopeček tyčící se nad Mikulovem vždy lákal k silvestrovským oslavám. V minulosti odtud ochranáři v prvních dnech nového roku odváželi i plnou korbu terénního vozu naloženou petardami, zbytky od...

2. ledna 2026  17:20

Prskavky a hořící strop. Záběry ukazují, jak začalo peklo. Sto lidí je v kritickém stavu

Bar ve Švýcarsku pohltily plameny

Ve Švýcarsku stále pokračují identifikace obětí tragického požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana, při kterém zemřelo nejméně 40 lidí. Až sto zraněných je v kritickém stavu. Úřady...

2. ledna 2026  11:47,  aktualizováno  16:43

