Ukrajinci hlásí po útoku na Charkov 30 zraněných, Moskva údery popírá

„Ruská armáda podle předběžných údajů provedla dva údery balistickými zbraněmi,“ uvedl šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. „Máme informace, že lidé jsou stále uvězněni pod sutinami. Pokračují pátrací operace,“ dodal.
Starosta města Ihor Terechov uvedl, že úder mířil na centrum Charkova. Nálet podle něj zasáhl vícepatrovou obytnou budovu. Postupně také informoval o narůstajícím počtu zraněných, naposledy v podvečer o třech desítkách poraněných.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Telegramu oznámil, že Rusové na Charkov vyslali dvě střely a jeden dům v obytné zóně byl značně poškozen, což doložil fotografiemi zničené budovy. „Bohužel přesně takto se Rusové chovají k životu a lidem - nadále zabíjejí, a to i přes veškeré úsilí světa a především Spojených států v diplomatickém procesu,“ napsal ukrajinský prezident.
Charkovská oblastní prokuratura podle serveru Ukrajinska pravda uvedla, že Rusové zřejmě útočili dvěma střelami Iskander a poškodili řadu obytných budov, obchodů, kaváren a supermarket.
Moskva označila ukrajinské zprávy o ruském raketovém útoku na Charkov jako nepravdivé. „Ruské ozbrojené síly neplánovaly ani neprovedly údery s použitím raket ani leteckých prostředků v rámci hranic Charkova,“ uvedlo večer ruské ministerstvo obrany na platformě Telegram.
S odvoláním na videozáznam, který ovšem nesdílelo, tvrdí, že před explozí byl na místě vidět „kouř neznámého původu“ a na vině je podle něj zřejmě detonace munice ukrajinské armády uložené v nákupním centru. Ukrajina na toto ruské vyjádření zatím nereagovala.
Ruský resort obrany dále prohlásil, že ukrajinské informace o ruském útoku na Charkov mají za cíl odvést mezinárodní pozornost od dřívějšího ukrajinského útoku na obec Chorly v Rusy obsazené části Chersonské oblasti.
Ruské úřady tvrdí, že počet obětí v Chorly se zvýšil z 24 na 28. Mluvčí ukrajinského generálního štábu v této souvislosti prohlásil, že ukrajinská armáda útočí výhradně na vojenské a jiné legitimní cíle nepřítele, a Rusko obvinil z opakovaných dezinformací.
Ukrajinská vnější rozvědka SZRU v pátek podle agentury Unian prohlásila, že Rusko s velkou pravděpodobností připravuje „rozsáhlou provokaci s lidskými oběťmi“ ve snaze o narušení mírových rozhovorů zprostředkovávaných Spojenými státy. Tato provokace by se podle rozvědky mohla odehrát kolem pravoslavných Vánoc příští úterý nebo středu v Rusku nebo na okupovaných územích Ukrajiny.
„Využívání strachu a páchání teroristických činů s lidskými oběťmi pod ‚cizí vlajkou‘ plně odpovídá stylu práce ruských tajných služeb,“ uvedla rozvědka podle Unian. Ukrajinská agentura napsala, že pokusem Kremlu o narušení mírových hovorů je i nedávné ruské obvinění Ukrajiny z útoku na rezidenci ruského prezidenta v Novgorodské oblasti.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov přitom uvedl, že Moskva zreviduje ruskou vyjednávací pozici. Kyjev okamžitě úder na Putinovo sídlo popřel, ruské tvrzení označil za lež, jejímž cílem je podkopat mírový proces.