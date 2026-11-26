Ruský útok na Kyjev podle starosty Klička zasáhl nákupní centrum, budovu v průmyslovém areálu a nebytovou budovu v Desňanské čtvrti na východním břehu řeky Dněpr, která patří k nejlidnatějším obvodům metropole.
„Zraněno bylo sedm lidí. Zdravotníci tři z nich hospitalizovali. Dva jsou ve vážném stavu,“ uvedl ráno Kličko, který o něco dříve informoval o čtyřech zraněných.
Při ranním ruském dronovém útoku na výškovou budovu v Charkově zahynuli dva lidé – sedmatřicetiletá žena a osmatřicetiletý muž, kteří byli manželé, píše Ukrajinska pravda s odvoláním na místní činitele.
Ukrajinské letectvo ráno oznámilo, že Rusko v noci na Ukrajinu útočilo 113 bezpilotními letouny a blíže neupřesněným počtem balistických střel. Protivzdušná obrana zneškodnila 87 dronů, uvedly vzdušné síly, které dále bez podrobností informovaly o zásazích ruskými zbraněmi na 20 místech.
Podle náměstka ukrajinského ministra energetiky Artema Nekrasova ruské noční útoky způsobily výpadky v dodávkách elektřiny v sedmi ukrajinských regionech – Dněpropetrovské, Žytomyrské, Záporožské, Mykolajivské, Oděské, Charkovské a Černihivské oblasti.
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Ruské ministerstvo obrany ráno prohlásilo, že při vzdušném útoku na Kyjev zasáhlo průmyslový podnik, kde se vyrábí komponenty pro hlavice bezpilotních letounů dlouhého a středního doletu, a také montovnu a sklad dronů společnosti Fire Point.
Ukrajinské drony útočily na ruské cíle
V jiném hlášení resort obrany v Moskvě uvedl, že ruská protivzdušná obrana v noci zachytila a zničila 343 ukrajinských dronů nad 15 ruskými regiony, anektovaným poloostrovem Krym a vodami Azovského a Černého moře. O škodách nebo obětech se nezmiňuje.
Ruskem dosazený šéf správy okupované části ukrajinské Záporožské oblasti Jevgenij Balickij ráno podle stanice BBC uvedl, že ukrajinský dronový útok na parkovišti v obci Vesele zabil pět lidí a další tři zranil.
V ruském Stavropolském kraji ukrajinské drony zaútočily na průmyslovou zónu, píše stanice BBC s odkazem na telegramové kanály a gubernátora Stavropolského kraje Vladimira Vladimirova. Podle něj byla terčem průmyslová zóna ve městě Něvinnomyssk.
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Portál Astra a ukrajinské monitorovací kanály Exilenova+ a Supernova+ uvádějí, že cílem byla elektrárna, která dodává energii podniku Něvinnomysskij Azot, jenž vyrábí komponenty používané při výrobě výbušnin, píše BBC. Podle Vladimirova dva lidé utrpěli zranění.
Úřady v ruském Baškortostánu mezitím informovaly o požáru v průmyslové zóně po útoku dronů, podle telegramových kanálů byl cílem objekt společnosti Transněfť, konkrétně stanice Subchankulovo, přičemž v tomto areálu se sbíhá několik ropovodů firmy, píše BBC.