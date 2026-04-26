Rusko páchá jaderný terorismus, řekl Zelenskyj na výročí havárie v Černobylu

„Svět nesmí dovolit, aby tento jaderný terorismus pokračoval, a nejlepším způsobem, jak ho ukončit, je donutit Rusko, aby zastavilo své nezodpovědné útoky (vůči Ukrajině),“ uvedl Zelenskyj.
Rusko v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu, která se od té doby brání jeho rozsáhlým útokům a vede odvetné údery na ruské území. Rusko déle než měsíc okupovalo Černobylskou jadernou elektrárnu v prvních týdnech invaze, kdy se ruské síly snažily postoupit na hlavní město Kyjev.
|
Rusko podle Zelenského opět vede svět na pokraj katastrofy způsobené člověkem, když jeho drony létají nad Černobylem. Připomněl také incident z loňského února, kdy dronový útok vážně poškodil ochranný plášť kolem čtvrtého reaktoru černobylské elektrárny.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která má na místě dlouhodobě tým, tehdy uvedla, že radiace po zásahu dronem zůstala v normálu. Nikdo nebyl zraněn, ale na místě vypukl požár, který hasiči uhasili.
Další mimořádná situace vznikla v již nefunkční elektrárně v Černobylu loni na začátku října, kdy v ní kvůli ruskému útoku na nedaleké město Slavutyč přestala fungovat elektřina, která napájí klíčové zařízení, jež izoluje zničený čtvrtý energetický blok elektrárny a zabraňuje úniku radioaktivních látek.
|
Tento týden také ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko uvedl, že od července 2024, kdy Rusko zahájilo rozsáhlé nálety dronů na Ukrajinu, radary zaznamenaly nejméně 92 ruských dronů, které proletěly v okruhu pěti kilometrů od sarkofágu černobylské jaderné elektrárny.
Zelenskyj v neděli také v prohlášení zveřejněném na Telegramu uctil oběti a likvidátory následků exploze v Černobylu, kde jaderný reaktor explodoval 26. dubna 1986, kdy byla Ukrajina součástí Sovětského svazu.
Tisíce obyvatel z okolí elektrárny musely být evakuovány a prakticky nad celou Evropu se rozšířil oblak radiace; 70 procent radioaktivního spadu, který unikl z elektrárny, zasáhlo nedaleké Bělorusko.
|
Na množství obětí černobylské havárie se odborníci dodnes neshodují, někteří uvádí několik tisíc, jiní až 170 tisíc mrtvých.
Ukrajina má další čtyři jaderné elektrárny, včetně největšího zařízení svého druhu v Evropě, Záporožské jaderné elektrárny, kterou ruská vojska okupovala krátce po invazi v roce 2022.