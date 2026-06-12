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Ruské i ukrajinské úřady hlásí o obětech po útocích nepřátelských dronů

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Ruské útoky v ukrajinské Sumské oblasti v noci na dnešek zabily člověka a dalšího zranily, uvedla místní vojenská správa. Dva mrtvé hlásí naopak úřady v ruské Brjanské oblasti.
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Šéf vojenské správy v Sumské oblasti Oleh Hryhorov v pátek uvedl, že ve městě Šostka zaútočilo Rusko na objekt civilní infrastruktury. Zemřela 44letá žena a další byla vážně zraněna, rozsáhlé škody utrpěla třípodlažní nebytová budova, dodal.

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Tři další lidé utrpěli zranění v Mykolajivu na jihu Ukrajiny, uvedly podle agentury Reuters místní úřady.

Podle prozatímního gubernátora ruské Brjanské oblasti Jegora Kovalčuka zahynuli dva civilisté a dva byli zraněni v důsledku ukrajinské dělostřelecké palby v obci Suzemka.

Dalších sedm osob bylo zraněno při dronovém úderu na čerpací stanici ve městě Starodub, jiný dronový útok v Brjanské oblasti pak zranil pětiletého chlapce.

Ministerstvo obrany v Moskvě podle ruské státní agentury TASS uvedlo, že ruská protivzdušná obrana v noci na pátek zničila 231 ukrajinských bezpilotních prostředků.

Podle ukrajinského letectva zaútočilo Rusko v noci na pátek na Ukrajinu 117 drony, z nichž 102 bylo zneškodněno. Zásahy byly zaznamenány na sedmi místech.

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